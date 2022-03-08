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【電影票房】《蝙蝠俠》全球開畫票房勁收20億　創疫下第2高首周末票房紀錄

商業 17:40 2022/03/08

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由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的超級英雄大片《蝙蝠俠》（The Batman）全球首周末票房高達2.582億美元（約20.18億港元），創疫下第2高首周末票房記錄。

由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的超級英雄大片《蝙蝠俠》（The Batman）剛登陸海外75個國家地區，並登頂其中73個票倉。全球首周末票房高達2.582億美元（約20.18億港元），創疫下第2高首周末票房記錄，僅次於《蜘蛛俠：不戰無歸》的2.6億美元（約20.34億港元），空降今年北美票房年榜冠軍。

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電影票房表現不俗的海外地區包括：英國1840萬美元（約1.4億港元）、墨西哥1200萬美元（約9387萬港元）、澳洲920萬美元（約7197萬港元）等，該片接下來還將登陸日本和中國內地兩大市場。

該片的首周末票房表現超過了發行方華納兄弟（Warner Bros.）過去兩年任何一部電影的北美地區總票房。華納本來預計開幕首周收1.285億美元（約10.05億港元），但開畫當日的表現遠高於預期，推高了周末票房的數字。

《蝙蝠俠》同時在全球範圍內收穫2230萬美元（約1.74億港元）IMAX票房成績，也是疫情時代除《蜘蛛俠：不戰無歸》外表現最好的荷里活作品。

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責任編輯：李智美

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