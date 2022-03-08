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【ESG】MPF業界憑潔淨水域計劃 勇奪ESG大獎

16:31 2022/03/08

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業界推動MPF促進綠色金融，未因疫情而停步。

雖然疫情令本港經濟半癱瘓，但業界促進強積金（MPF）朝綠化發展的活動未有停步，MPF專家、積金評級公司新公布企業環保評級，MPF二哥滙豐（HSBC）、憑探「塑」潔淨水域計劃，囊括首屆「企業環保責任」大獎，間接為ESG（環境、社會及管冶）的減廢等綠色金融出力。積金評級公司今天（3月8日）公布，「滙豐強積金智選計劃」在「2022強積金大獎」中首度奪取強積金「僱主之選」大獎。

滙豐上述MPF是強積金市場第二大的強積金計劃，市佔率為17.9%，繼宏利逾25%市場份額以後的第二高。而「僱主之選」大獎是積金評級與「香港僱主聯合會」合作，並由接近750名具代表性的僱主參與投票而選出。

與此同時，滙豐亦奪得首屆「企業環保責任」大獎，其探「塑」潔淨水域計劃與強積金的 「可持續投資」目標一致。

滙豐推環球股票可持續健康護理予零售投資者【下一頁

由於疫情關係，同時響應積金局近年提倡「數碼化及可持續發展」的方向，2022年第十屆的「強積金大獎」，在上周四（3日）透過視像舉行，滙豐是當晚的大贏家。「強積金大獎」的主持——積金評級主席叢川普（Francis Chung）恭賀業界的成功，並特別表揚滙豐對香港僱主們的努力經營，以及對潔淨環境的承諾。

叢川普指：「作為僱主有責任替僱員揀選入職時的強積金計劃，『滙豐』自強積金成立以來一直跟香港僱主們站在同一陣綫，令『滙豐』在強積金範疇上佔主導地位。『滙豐』贏得『2022僱主之選』是客戶對其長久以來忠誠的表彰，亦對其品牌的信任及信心十分關鍵。」

至於探「塑」潔淨水域及「企業環保責任」大獎，叢川普又說：「香港水域的微塑料含量比世界平均水平高出40%，『滙豐』的探『塑』潔淨水域計劃目標是減少香港水域的塑膠，這是以實際行動來關注環境保護，並呼應着強積金『可持續投資』的目標。」

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

ESG 滙豐控股（00005） 強積金 退休組合

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