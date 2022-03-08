▲ 【烏克蘭戰爭】全球油價飆升 OPEC 秘書長：地緣政治超越市場因素、全球無足夠產能彌補禁止俄羅斯供應損失

烏克蘭戰爭刺激油價上漲，據報即將離任的石油輸出國組織（OPEC）秘書長Mohammad Barkindo在標普全球舉辦的年度能源會議CERA Week上表示，OPEC會繼續專注於成為全球市場可靠的石油供應商，但組織無法控制導致油價飆升的全球事件，認為地緣政治現在已經接管並決定了市場的步伐。

Barkindo指出，OPEC無法控制當前的事件，因為地緣政治已經超越市場因素，目前OPEC能做的就是堅持及忠實地執行決定，並希望政治領導人最終能夠克服這一歷史性挑戰。

OPEC：斷無可能取代俄羅斯每天原油產量

俄羅斯並非OPEC成員國，卻是全球第2大石油出口國，Barkindo指出，全球沒有足夠的產能來彌補禁止俄羅斯供應的損失，「想要取代（俄羅斯）每天700萬桶石油的產量，斷無可能」。

問及OPEC+會否踢出俄羅斯，Barkindo指出，退出OPEC+ 是各自成員決定，無法代表他們發言。

OPEC與美國頁岩油企業高層商討能源問題

有外電報道指，Barkindo在能源大會期間與多位美國頁岩油企業高層主管出席晚宴，包括EQT公司（美：EQT）首席執行官Toby Rice、赫斯公司（Hess Corp）（美：HES）首席執行官John Hess及切思皮克能源公司（Chesapeake Energy）（美：CHK）首席執行官Domenic Dell’Osso等人。

Barkindo在晚宴後透露，自己與會者討論有關頁岩油生產商如何專注於為股東帶來利潤，而不是向新鑽探投入更多資金。

*歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

相關文章：

【國際油價】標普：暴利稅大幅蠶食三桶油的上游利潤 油價升越130美元煉油商不能加價

【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？ 部分交易員小注博見200美元