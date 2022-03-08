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【二手樓價】劈價220萬　低市價15%沽匯景花園　業主袋逾680萬移民

股樓投資 16:49 2022/03/08

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不少港人為了移民，而賣樓套現。不幸的是，近期市道差，各區藍籌屋苑均見蝕讓成交，而移民盤往往要以低市價出售。

中原地產郭麗娟說，藍田匯景花園16座高層F室，實用面積718平方呎，三房套房間隔，座向東南方，屬罕有優質放盤，原開價1,200萬元，放盤3個月，終以980萬元易手，低市價15%，實用呎價13,649元。代理透露，業主因要移民才割愛沽貨。

資料顯示，原業主於2002年5月以293萬元購入上址，持貨近20年，現轉手賬面獲利687萬元離場，物業期內升值2.3倍。

延伸閱讀

【二手樓價】九龍區樓價跌最甘　各區熱門屋苑樓價變化一覽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 滙景花園 中原地產 藍田

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