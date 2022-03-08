【業績|食品股】統一績後大瀉16%　去年溢利少賺7%、大行料今年成本增致毛利受壓

▲ 【業績|食品股】統一績後大瀉16% 去年溢利少7%、大行料今年成本增致毛利受壓

食品股統一 （00220） 去年收益為252.3億元人民幣，按年上升10.8%。溢利為15億元人民幣，較去年下降7.7%，並建議去年末期股息每股人民幣41.69分（約51.27港仙），派息比率達120%。

統一今日大瀉16.１%，收報6.2４元，創去年11月新低，成交額達1.66億元。

公司去年毛利率按年下降2.8個百分點至32.6%，主要由於大宗原物料價格上漲及促銷折讓影響所致。統一績後遭富瑞大削目標價22%，由10元下調至7.8元，又下調其今、明財年的純利預測33%，評級由「買入」降至「持有」。

富瑞認為原材料價格將在今年持續上升，導致毛利率繼續受壓，情況並將在今年下半年繼續出現。再者，激烈的市場競爭或導致集團對直接加價持謹慎態度，並傾向選舉減少促銷活動，惟這或無助於有效緩解成本壓力。

另外，其他食品股同樣走弱，康師傅 （00322） 跌8.4%，蒙牛 （02319） 跌2%，旺旺 （00151） 跌2.8%。

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編輯：姚卓然