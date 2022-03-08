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【樓市熱話】後悔買入屋苑樓 疫下無啖好食 懷緬舊區夠方便 港男：下次換樓一定唔再揀屋苑

理財智慧 18:50 2022/03/08

分享：

香港人買樓，普遍以選擇大型屋苑優先，皆因屋苑管理、會所設施等成為吸引之處，不過，有網民在討論區發帖大呻，指後悔買了屋苑樓，皆因在疫情下，比起家人居住在舊區樓，衣食住行都較為方便，揚言「下次換樓一定唔再揀屋苑」。

據該網民表示，在疫情下，屋苑附近的大家樂或美心都暫停營業，晚上放工想吃都無得吃，相反家人居住的舊區，還可以找到三餸飯或茶餐廳可以醫肚，他因列出屋苑與舊區的好壞之分。

網民對屋苑與舊區樓比較：

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同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

對於該網民的看法，引起熱烈討論，而兩方面的支持者也有，也有網友指疫情下很多方面都變得不方便，對勸發帖者忍耐一下。

網友回應：

待疫情完結後, 陸續恢復正常生活, 到時情況轉好, 忍耐一下吧 !

新市鎮屋苑的確係唔係咁方便， 舊區無論食買、交通都好多選擇。 有高水準潮州打冷、牛腩麵、雲吞麵、奶茶、油多、打邊爐。 藥房、超市、佳寶、小商店隨時都可以買到要買嘅嘢。 交通除了地鐵，很多巴士線都有。

屋苑得地鐵上蓋果啲唔錯，其他全部垃圾黎，又唔近地鐵，人又多

睇屋苑位置架者，Yoho Park 同 Yoho mid-town兩個屋苑既方便程度已經好大分別

買地鐵上蓋屋苑，大把超市萬寧屈臣\

又要高尚又要清靜，又要惠康近，又要巴士地鐵近，香港人真難服侍

延伸閱讀：【帶你睇盤】北角名牌屋苑 型格品味靚裝修 可受惠「波叔PLAN」【見下頁

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責任編輯：李兆明

 

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