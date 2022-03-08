【內房危機】人行貨幣政策委員會委員：幣策短期重點在穩房地產　為軟著陸提供必要流動性

▲ 人行貨幣政策委員會委員劉世錦指，幣策短期重點在穩房地產，要為軟著陸提供必要流動性。

內地房地產市場仍未完全復甦，人行貨幣政策委員會委員、全國政協經濟委員會副主任劉世錦接受官媒《證券時報》訪問表示，貨幣政策短期重點在穩房地產，要為軟著陸提供必要流動性。劉世錦指今年上半年，宏觀政策要發揮防滑托底的重要作用，貨幣政策在前期降準、引導降息的基礎上，結構性導向要為房地產軟著陸和中長期平穩發展提供必要的流動性。

支持城市農民工安居工程建設

他又認為，要重點支持城市化和結構轉型升級過程中住房建設資金需求，如支持城市農民工安居工程建設。短期內貨幣政策重點在穩房地產，財政政策重點在穩基建。

劉世錦又表示，今年即便希望能穩住房地產投資增速，使其回歸正增長，預計也很難再回到疫情前的水平。房地產投資可能會達到一個比疫情前相對低一點的新的增長平台。不過，房地產行業在未來很長一段時間內，依然會是產業鏈最長、產業帶動能力最強的行業之一。他相信，隨著房地產金融屬性常規化，房子回歸居住的原本屬性後，房地產還會有一定的發展空間，尤其是大量農民工進城後的住房等基本公共服務尚未得到很好解決。

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