【全城抗疫】李嘉欣應三八婦女節 捐3,800支快速檢測及5,000個口罩 助基層抗疫

本港第五波疫情持續嚴峻，不少藝人紛紛響應捐出防疫物資幫助有需要人士。適逢今天是三八婦女節，藝人李嘉欣於社交平台宣布捐出3800支快速檢測及5000片醫用口罩予基層家庭。

李嘉欣指，適逢今天三八婦女節送上小小心意，捐出3,800支香港衛生署認可ALLTest 快速檢測和5,000片reMatter「生物可降解」 醫用三層口罩送給基層家庭，並感謝 ALLTest奥泰生物技術有限公司、化學博士K Kwong及一眾義工代為派發。

【青姐話】疫情底 有幾抵？

李嘉欣在社交平台上上載了一張個人照，以快速檢測盒砌出「3」、「8」的數字，留言寫道：「香港目前疫情仍然嚴峻，很多婦女需要照顧家裡年邁的長輩和年小的幼兒，壓力超乎想像。希望大家在兼顧工作和家庭同時也要多關注自身生理及心理健康，多做一點令自己開心的事，因為擁有強大的心理資本對身心健康都大有裨益。深信我們有能力應對此次新型冠狀病毒，共同以正面的心態攜手渡過這個非常時期。」

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責任編輯：龍紀瑩