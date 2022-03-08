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【美元定存】1個月美元定存息最高1.5厘 最多賺息逾3萬港元

15:53 2022/03/08

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俄烏戰況將主宰環球市况，專家指宜先開立短期美元定期存款。

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全球聚焦聯儲局於本港時間下周四（3月17日）凌晨公布的議息結果，市場憧憬快將展開加息周期，料首次加0.25厘。不過，港銀早已搶閘加美元定期存款息，當中每次的加幅動輒為四分一厘，例如大行星展於2月中驟加1年期美元定存息率0.25厘，新息率至重返1厘大關。招商永隆更重手，早自2月上旬已勁加1年期美元定存息率0.3厘至1厘。論及大幅加息，莫過如華僑永亨，2月21日罕有把1年期美元定存8率從0.3厘勁加0.85厘，新息率至1.15厘，晉級長息榜第2大高息。

華僑永亨早前回應本報查詢指，該行不時根據市場，以及客戶需求等多方面，檢視及推出定存優惠。專家指，眼下參與美元定期存款罕現有升有息，畢竟美滙指數突破99新高，華僑永亨指是兩年來首次破位，更直逼百關。分析指，皆因歐元積弱，自俄烏開火以來已急瀉約4%，間接令美元被動升值。

比併美元定存短中長息，現時1年期以信銀國際於2月25日推1.28厘超高息而居首，門檻僅1500美元（或等值1萬港元）新資金，但只限inMotion動感銀行開立。3個月期是富邦的1厘年息稱王，斥10萬港元作兌換便享特惠息。半年期則以大新 （02356） 的0.9厘年息奪冠，惟搶大額存款，入場須等值200萬港元，以及指定理財戶存入新錢。

虛銀再推存款優惠【下一頁

專家建議對美元有需要者，宜開立1個月短存，博聯儲局今年內礙於通脹而頻密加息，尤其是俄羅斯與烏克蘭仍未停火，油價續飛漲，而大行花旗料今年美國將7次加息，巿料變相令港銀定存有望跟加。如此一來，追息族當定期存款到期後再續期，存息有望更高。何況，大牛市約10年的美股，今年已轉弱，納指更急瀉兩成，技術性陷熊市，游資怯於炒美股，想化危為機趨吉避兇，倒不如做定存冀保本先賺息。

而眼下1個月美元定存的高息王是富邦的1.5厘年息，起存額為等值10萬港元，如以上限3000萬港元計，期內最多賺息約3.7萬港元利息，但未扣除兌換資金等買賣差價。此外，富邦另有1個月美元定存年息享0.5厘選擇，進場銀碼為50萬港元。而滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 1個月美元定存年息齊享1厘，但皆要求先把指定外幣作兌換；如非兌換資金，只以美元敍造相同短存，兩大發鈔行僅得0.01厘。

至於冠絕全城的美元定存息率是恒生 （00011） 7天年息享8.5厘，要求至少1萬美元的合資格新資金結餘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富邦銀行 華僑永亨銀行 招商永隆 星展銀行 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款 定期存款

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