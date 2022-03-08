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【烏克蘭】俄羅斯反擊制裁　擬將盜版軟件合法化

科技 16:00 2022/03/08

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俄方將計劃創建「軟件、數據庫和集成微電路技術的強制許可機制」，但這只適用於對俄實施制裁國家的公司。（法新社）

隨著歐美多國對俄羅斯制裁開始生效，科技及金融方面的封鎖將影響當地經濟發展，俄方正研究如何維持企業和政府運作正常化。據悉，最新的應對方法是對扣押國有資產進行創造性的改變，其中包括將盜版軟件合法化。

【烏克蘭】Google：俄羅斯、白俄羅斯黑客　針對烏克蘭進行網絡釣魚攻擊

知識產權在俄羅斯受國家法律保護，但據外電最新消息指，俄羅斯已通過法律授權政府「在確保國防和國家安全有關的緊急情況下」，即使未經專利持有者同意，也可使用任何知識產權。據俄羅斯商報《Kommersant》報道，當地政府現時還未執行這一措施，但很可能即將採取行動。

西方科企已大幅縮減在俄業務

該報道提到，俄方將計劃創建「軟件、數據庫和集成微電路技術的強制許可機制」，但這只適用於對俄實施制裁國家的公司。雖然報道未有提到公司的名字，但許多大型西方科技公司或將成為目標，一些更已大幅縮減在俄業務。到目前為止，微軟（Microsoft）已經暫停在俄羅斯銷售新產品和服務，蘋果（Apple）已經停止銷售旗下產品，而三星（Samsung）已經停止銷售設備和芯片。

【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息

91%俄羅斯人喜歡用盜版軟件

事實上，大多數俄羅斯人也有使用盜版軟件的習慣。根據斯洛伐克安全公司ESET在2019年進行的一項調查發現，91%俄羅斯人喜歡使用盜版軟件，近20%說他們安裝過破解軟件。75%俄羅斯人認為官方版軟件太貴是使用盜版軟件的主因。

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責任編輯：陳卓賢

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