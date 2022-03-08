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【內房危機】龍光一筆20億境內債據報尋求展期18個月　股價挫逾15%

股市 15:46 2022/03/08

分享：

龍光一筆20億境內債據報尋求展期18個月　股價挫逾15%

龍光集團 （03380） 據報為20億元（人民幣，下同）債務尋求展期，內媒引述消息指，龍光控股就「18龍控02｣（債券代碼：150211）出台展期方案，擬將本金展期18個月，在展期期間自第9個月起每月付10%本金直至第18個月累計付清100%本金。

同時，據指，公司建議，兌付日支付20%利息，剩餘80%應付未付利息展期18個月，在展期期間自第9個月起每月付8%直至第18個月累計付清該80%應付利息。展期期間維持原有利率不變，展期期間新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

「18龍控02」於2018年3月22日發行，到期日為今年3月22日，發行總額20億元，年利率7.2%。

報道指，目前該展期方案僅是龍光方面提出，尚未正式舉行投票決定。但有債券持有人表示，債券本金要從第9個月開始才兌付，不能接受。

龍光股價挫15.5%，報1.86港元。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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