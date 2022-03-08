【全城抗疫】富通保險支援陳校長免費補習天地 贈予基層學童近9,000張數據卡

第五波疫情令學生提早於3至4月放暑假，讓學童增加逗留在家網上學習的機會。富通保險宣布，捐贈近9,000張數據卡予「陳校長免費補習天地」，紓緩基層家庭上網費用的開支負擔。

【青姐話】疫情底 有幾抵？

富通保險有限公司行政總裁鄭國成表示：「作為新世界集團成員，富通保險積極創造共享價值，促進社區的可持續發展，攜手與大眾齊心對抗疫情。這次我們透過『陳校長免費補習天地』，為基層學童及時提供流動數據支援，讓他們可以享受平等學習機會、安心於疫情下在家中持續學習，以達致停課不停學的目的。」

富通保險秉承集團《2030可持續發展願景》，關愛社區之餘亦致力宣揚綠色生活。透過「綠色連線數據卡捐贈計劃」，鼓勵客戶接受「富通在線」流動應用程式內的「電子通知書」服務，推動減少用紙同時關愛基層學童，一舉兩得。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文