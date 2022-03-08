【ET講股通】孫運喜：嚴重超賣（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早輕微高開後轉跌，恒生指數開報21082點，半日跌95點，報20961點，成交849億元。恒指二萬一得而復失，午後跌幅再擴大至逾300點。騰訊 （00700） 跌逾1%破底，俄烏局勢令LME鎳價再飆升1倍，電動車股急挫，比亞迪 （01211） 跌近一成失200元關，小鵬汽車 （09868） 急瀉逾一成失100元關。港股出現嚴重超賣？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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01：18 - 港股今日市況速覽 殺估值未完

01：33 - 比亞迪 （01211） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 累市

02：10 - 阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 反彈

02：39 - 港股RSI僅20現「嚴重超賣」 能否反彈睇俄烏局勢

04：01 - 歐美國家研制裁俄羅斯石油 市場憂油價急升引起滯脹

06：51 - 市場憂油價升 加快美國聯儲局加息步伐

07：30 - 納指跌逾兩成進入熊市 美股如大跌對港股不利

09：28 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 現市況適合買入嗎？甚麼價位買入較好？

12：35 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 走勢點睇？可上望咩位？

15：18 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 甚麼價位可買入？

18：05 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 甚麼價位可買入？

19：41 - 觀眾問股：港交所 （00388） 現價入收息有冇得諗？

22：31 - 觀眾問股：東亞銀行 （00023） 除淨前可買入嗎？

26：06 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 10元買入點睇？

28：41 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 18元有貨點睇？

31：20 - 觀眾問股：微盟 （02013） 點睇？

33：40 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 20元有貨 RSI是否底背馳？技術走勢如何操作？

36：57 - 港股收市市況速報 技術走勢平平、短綫弱

39：50 - 潛力股推介：銀娛 （00027）

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港股未見起色，早段一度上升，惟午後愈跌愈有，恒指全日跌291點，收報20765點；科指跌145點，收報4382點。主板總成交1,707億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，殺估值未完，比亞迪 （01211） 跌9.4%。部分新經濟股續弱，美團 （03690） 跌0.5%，京東 （09618） 跌6.7%，李寧 （02331） 跌5.2%。

港股嚴重超賣，RSI跌至20，惟大市能否反彈，還看俄烏局勢發展。西方不斷經濟制裁俄羅斯，最新擬停止從俄國入口石油、天然氣，商品價格急漲，歐美股昨晚捱沽。不過，德國已表明無意禁止從俄國進口能源，且看西方如何善罷甘休。另外，大行陸續上調油價預測，憂慮打擊經濟增長之餘，儲局亦要加快加息步伐以遏抑通脹，全球滯脹風險升溫。美股方面，納指自高位已回落兩成，技術上進入熊市。有名家預期標指將跌至4000點，大摩更指未來6至8周為至暗時刻，呼籲投資者逢反彈沽出。

展望港股後市，跌市成交維持高企，反映沽壓仍沉重。恒指RSI報21，嚴重超賣，但不代表反彈在即。關鍵還看俄烏亂局，在西方步步進逼俄國下，影響恐要全球股民埋單。

本地經濟股與外圍關係不大，股價表現相對硬淨，如地產、公用股。潛力股可留意銀河娛樂 （00027） ，博股價在前浪底、長方形底部38元水平獲支持，投機性買入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰盈富、中國建築、贛鋒鋰業、華虹半導體、港交所、東亞、中集安瑞科、海底撈、微盟、華潤電力︰立即觀看】

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