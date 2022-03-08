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【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息

科技 17:15 2022/03/08

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Twitter今（8日）舉行線上記者會，公布一系列打擊假新聞的措施。（法新社資料圖片）

社交平台上的假消息不斷，以近日俄羅斯入侵烏克蘭的戰事為例，有不少社交平台用戶更發布不同舊相、舊片炒作話題，傳播烏克蘭戰爭假消息。Twitter今（8日）舉行線上記者會，公布一系列打擊假新聞的措施，Twitter全球策展總監Leo Stamillo提到，其策展團隊（Curation team）由世界各地的具有新聞背景的專家組成，可通過撰寫描述去幫助用戶了解熱門話題。

他又指出，Twitter正與來自全球的權威專家合作。去年8月，Twitter 宣布為此與美聯社和路透社合作，在時刻（moment）、探索（explore）和搜尋（search）的界面，團隊會提早識別有可能增加錯誤信息傳播的事件，並邀請專業人士來解釋話題。

【Google手機】Google Pixel 6推三月系統更新 　修復逾80項軟件問題

策展團隊撰寫推文　傳播正確資訊

他舉例指，近日俄羅斯入侵烏克蘭，Twitter出現不少有關俄烏戰爭的圖片，Twitter策展團隊邀請記者於時刻撰寫推文，指出舊照片及影片被用於描述俄烏戰爭，並指導用戶如何分析相片的真確性。

    點擊圖片放大
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    +2

【人工智能】AI醫療機械人技術　促進脊髓損傷治療

Birdwatch功能讓用戶協助查核事實

另在提供註釋方面，則新增Birdwatch測試，並計劃於今月擴展到更多美國地區。Birdwatch功能讓Twitter用戶可註冊成為貢獻者（contributor），然後能夠協助在可能誤導的推文上添加信息註釋，其他貢獻者可以評價註釋的可用性。如果來自不同觀點的貢獻者認為該註釋有幫助，此註釋將會顯示在Twitter的推文上。

Twitter還會為Birdwatch的貢獻者提供一個自動生成的別名，讓用戶將注意力集中在註釋內容上，避免針對貢獻者名稱作批評。而Birdwatch團隊另有尋求外部專業知識，並擁有一個學術諮詢小組，其中包括在線陪審團、政治學專家、研究兩極分化等的人，完善Birdwatch系統。

【電動車】通用汽車擬加拿大建電池材料廠　加強電動車推廣力度

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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