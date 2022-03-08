【Android 12L】大屏幕裝置專用　Google新系統Android 12L正式面世

科技巨頭Google於去年10月公布為大屏幕裝置準備的新分支系統Android 12L預覽版本。Google日前終於正式推出Android 12L，是次更新旨在使改善大屏幕裝置用戶的使用體驗，主要更新了操作界面。

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Google指，Android 12L更新了操作界面，用戶可透過界面側邊欄目中，加入快速設置和通知來擴展運作空間。

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Android 12L還添加了用於啟動和切換應用程式的新任務欄，而手勢導航可幫助用戶執行不同任務，如翻閱最近的應用程式、顯示或隱藏任務欄、進入分屏模式以及向上滑動回到主界面等操作。

同時，Android 12L的用戶現在亦可以將應用程式從任務欄直接拖放到分屏中，或者使用概覽中的「新分屏」操作來啟動分屏模式，這意味用家可以同時開啟兩個瀏覽器。

Google表示，平板電腦和大於600sp的可摺疊裝置皆可使用新推出的系統，Android 12L將於今年內，在三星（Samsung）、聯想（Lenovo）和微軟（Microsoft）的裝置逐步推出。

事實上，Google近年積極更新平板電腦的系統，如2020年曾推出兒童模式Kids Space，去年亦推出一站式娛樂平台Entertainment Space，相信是次更新將為用家帶來全新體驗。

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責任編輯：文睿

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