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【Twitter】應對假新聞　Twitter結合科技及人工審查辨識內容

科技 15:54 2022/03/08

分享：

Twitter今（8日）舉行線上記者會，公布一系列打擊假新聞的措施。（法新社資料圖片）

社交平台影響力巨大，有時當中的帖文更會包含假資訊，例如是Deepfake內容、政治選舉的謠言、新冠肺炎的錯誤資訊等，誤導其他用戶。Twitter今（8日）舉行線上記者會，公布一系列打擊假新聞的措施，分別針對三個領域的內容，包括圖像合成技術的應用（ synthetic and manipulated media）、公民誠信（civic integrity）、新冠肺炎的錯誤信息。

Twitter就不同程度的不實資訊設立了各種措施，對於嚴重的有害資訊，Twitter會刪除推文。對於不太嚴重的危害，Twitter使用標籤（label）來附上權威網站的連結，讓用戶可以到訪網站，認識正確的資訊。 另外，Twitter的標籤功能亦能自動識別自動推文帳戶（bot）及錯誤信息。Twitter表示會在用戶嘗試分享不實內容時，添加提示（prompts）或警告。

【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片

用戶分享不實內容　將添加提示或警告

除此之外，去年3月，Twitter為其錯誤信息政策引入了「Strike功能」。 當用戶多次發布了不實資訊後，Twitter的Strike系統會暫停其帳戶，帶來警惕的作用。

【烏克蘭】Google：俄羅斯、白俄羅斯黑客　針對烏克蘭進行網絡釣魚攻擊

Twitter亦積極投資於可檢測不同語言錯誤信息的系統，系統可辨識多種語言的違規內容，包括阿拉伯語、英語、法語、日語、韓語、葡萄牙語、西班牙語和土耳其語，Twitter表示正努力把此功能擴展到更多地區。

除了運用科技外，Twitter正測試以人工審查的新功能，讓用戶在遇到誤導性信息時通知平台進行後續處理。去年8月，Twitter開始在美國、澳洲和韓國測試新的錯誤信息報告功能，並於今年1月擴展到巴西、西班牙和菲律賓。

【Google手機】Google Pixel 6推三月系統更新 　修復逾80項軟件問題

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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