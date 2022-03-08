  • 21°C
香港時間 : 2022308日 (二) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓大選兩候選人最後拉票 文在寅籲積極投票

環球政治 16:06 2022/03/08

分享：

南韓相隔5年後再次舉行大選，迎接現總統文在寅的繼任人。執政黨及最大在野黨的候選人把握最後一日機會，在南韓全國展開拉票活動。文在寅選前呼籲，民眾應踴躍參與投票。

【南韓疫情】政府考慮視為風土病 連續兩日近10萬確診 【下一頁】

共同民主黨總統候選人李在明周二（8日）先在首都首爾拉票，下午到訪坡州、仁川及光明等地，呼籲支持者集結。李在明晚上將到5年前反前總統朴槿惠示威場地附近的清溪廣場，努力爭取首爾選民支持。

最大在野黨國民力量候選人尹錫悅同日則由最南的濟州開始拉票之旅，再前往釜山﹑大邱及大田市等地，鞏固在野黨陣營票倉，最後會在首爾市政廳舉行拉票活動。屆時，曾與尹錫悅為對手的多名政治人物亦會現身為其拉票。

【新冠疫苗】南韓開打第4針 免疫力弱人士接種 【下一頁】

文在寅在大選前夕，呼籲選民以為國家人民選擇命運與未來的心態參加投票，展現南韓民眾的集體智慧。文在寅指出，選前投票率迫近37％，較上屆總統大選及國會選舉高10％。

當地近日深受新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐，文在寅指大選當日將有更多選民投票，政府亦首次延長投票時間，以及另行安排確診民眾投票。文在寅強調，雖然疫情嚴峻，但政府會盡力確保投票順利。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】切斷全球四分一供應 小麥價格飆升
今日
【烏克蘭戰爭】切斷全球四分一供應 小麥價格飆升
【新冠疫苗】美CDC研究指與死亡無關 長者死亡風險較高
今日
【新冠疫苗】美CDC研究指與死亡無關 長者死亡風險較高
【烏克蘭戰爭】俄提多項停火條件 要求烏不加入任何集團
今日
【烏克蘭戰爭】俄提多項停火條件 要求烏不加入任何集團
【烏克蘭戰爭】世界銀行批准 向烏提供56億資金援助
今日
【烏克蘭戰爭】世界銀行批准 向烏提供56億資金援助
【烏克蘭戰爭】俄羅斯表態不額外徵兵 稱已毀烏逾2000軍事設施
今日
【烏克蘭戰爭】俄羅斯表態不額外徵兵 稱已毀烏逾2000軍事設施

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】切斷全球四分一供應 小麥價格飆升
今日 15:30
【烏克蘭戰爭】切斷全球四分一供應 小麥價格飆升
【新冠疫苗】美CDC研究指與死亡無關 長者死亡風險較高
今日 15:01
【新冠疫苗】美CDC研究指與死亡無關 長者死亡風險較高
【烏克蘭戰爭】俄提多項停火條件 要求烏不加入任何集團
今日 14:07
【烏克蘭戰爭】俄提多項停火條件 要求烏不加入任何集團
選舉 政治 南韓 總統大選 文在寅 首爾 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊遭拒（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約
【烏克蘭戰爭】烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
【烏克蘭戰爭】俄警告各國倘讓烏軍機起飛 視為參戰
【烏克蘭戰爭】俄警告各國倘讓烏軍機起飛 視為參戰
【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊遭拒（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊遭拒（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款