南韓大選兩候選人最後拉票 文在寅籲積極投票

南韓相隔5年後再次舉行大選，迎接現總統文在寅的繼任人。執政黨及最大在野黨的候選人把握最後一日機會，在南韓全國展開拉票活動。文在寅選前呼籲，民眾應踴躍參與投票。

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共同民主黨總統候選人李在明周二（8日）先在首都首爾拉票，下午到訪坡州、仁川及光明等地，呼籲支持者集結。李在明晚上將到5年前反前總統朴槿惠示威場地附近的清溪廣場，努力爭取首爾選民支持。

最大在野黨國民力量候選人尹錫悅同日則由最南的濟州開始拉票之旅，再前往釜山﹑大邱及大田市等地，鞏固在野黨陣營票倉，最後會在首爾市政廳舉行拉票活動。屆時，曾與尹錫悅為對手的多名政治人物亦會現身為其拉票。

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文在寅在大選前夕，呼籲選民以為國家人民選擇命運與未來的心態參加投票，展現南韓民眾的集體智慧。文在寅指出，選前投票率迫近37％，較上屆總統大選及國會選舉高10％。

當地近日深受新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐，文在寅指大選當日將有更多選民投票，政府亦首次延長投票時間，以及另行安排確診民眾投票。文在寅強調，雖然疫情嚴峻，但政府會盡力確保投票順利。

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責任編輯：吳漢培