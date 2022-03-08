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運用A股指數投資多元化的中國市場

股市 15:21 2022/03/08

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中國經濟發展迅速，而且市場不斷變化，若投資者要把握中國市場增長，需要一個客觀及具有市場代表性的指標作為參考。互聯互通機制在2014年推出以來已成為國際投資者進入A股市場的主要渠道，因此，一個切合此渠道、同時能反映中國經濟發展的指數，是A股投資的理想指標。

均衡把握中國A股市場機會

雖然目前市場上不乏追蹤中國A股表現的基準，例如滬深300指數、MSCI中國A股指數及富時中國A50指數等。不過，對於透過互聯互通機制買入A股的國際投資者來說，這些指數的參考價值或有不足，因為它們的選股範圍與互聯互通機制下的合資格A股不盡相同。最近，指數編纂公司MSCI推出了一隻以互聯互通機制作為基礎，並有廣泛行業配置的指數 — MSCI中國A50互聯互通指數，為透過互聯互通投資A股的國際投資者提供另一種參考，及作相關風險管理之用。

有關指數包含50隻可經滬深港通買賣的股票，但與一般選取50隻市值最大股票的指數（下稱最大50股票指數）不同，新指數的設計著重行業均衡性，其權重調整至貼近MSCI中國A股指數（母指數）的行業權重，並在11個行業板塊中選擇自由流通量調整後市值最大的兩隻股票，然後再在選股範圍內納入最大型的股票，直至成分股數目達到50隻。因此，指數能夠比較平均地涵蓋多個行業，避免個別行業因股票市值較少而遭指數剔除，尤其是醫療保健及科技等新經濟企業。

與主要A股指數相關性高

投資者除了可運用期貨投資一籃子成份股，亦可利用與指數相關的期貨產品作為對沖工具，因此基準指數與相關投資組合之間的關聯性便相當重要。MSCI中國A50互聯互通指數與能夠反映A股大市的滬深300指數之間的關聯性偏高，達到0.96，或是投資者對沖A股投資組合時可參考的指標。此外，行業配置均衡的指數亦能避免個別行業的短期波動左右指數表現。

總括而言，國際投資者通過滬深股通在中國A股市場的投資與日俱增，需要一個具代表性的投資參考基準及有效的風險管理工具。MSCI中國A50互聯互通指數的設計以滬深股通合資格A股作為基礎，成分股以大型股為主，而且行業均衡配置，可避免指數權重側重於某些板塊。基於該指數而推出的離岸期貨產品可用作對沖A股投資，或可配合國際投資者風險管理所需。投資均涉及風險，而A股期貨產品帶有中國股票市場風險，投資者作出投資決定前宜先了解產品詳情，可參考下期文章有關產品的簡介。

（逢周二刊）

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撰文 : 蕭沛聰 香港交易所證券產品發展部聯席主管

欄名 : 港交所專欄

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