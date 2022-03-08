【烏克蘭戰爭】切斷全球四分一供應 小麥價格飆升

俄羅斯與烏克蘭第3輪談判未取得成果，兩國戰爭暫未有平息跡象。俄烏佔全球超過四分之一的小麥供應，小麥價格受俄烏戰事影響急速飆升，更一度升穿2008年全球糧食危機期間的高位。

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彭博社報道，芝加哥小麥期貨價格一度飆升5.4%至每蒲式耳13.635美元創新高，其後回落7.1%至每蒲式耳12.02美元。

俄烏除了佔全球超過四分之一的小麥供應，也是粟米、大麥及葵花籽油的主要出口國。粟米價格逼近2012年以來的高位，而豆油及棕櫚油價格更創新高。

由於戰亂影響，烏克蘭農田、加工廠及港口停止運作使當地農業停頓。由於種子及肥料短缺，農民今年難以如常播種及收割，農民也因為戰爭而暫停春季的農務。

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而且歐美宣布制裁俄羅斯，多國與俄羅斯的貿易也中止，料影響糧食供應。

小麥價格飆升目前已為全球帶來負面影響，全球最大小麥進口國埃及的未貼補麵包價格正攀升。

各國政府正採取措施確保糧食供應，其中塞爾維亞與匈牙利分別會限制小麥與穀物出口，而阿根廷、印尼及土耳其也採取措施加強出口管制。

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責任編輯：鄭錦玲