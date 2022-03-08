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【二手樓價】九龍區樓價跌最甘　各區熱門屋苑樓價變化一覽

股樓投資 15:45 2022/03/08

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樓市前景未明，各區屋苑都見低市價，甚至蝕讓買賣。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，疫情不斷升溫，近一個月樓價跌勢明顯加快，各區屋苑樓價亦持續下調（見下圖），今年2月整體CCL_Mass報180.53點，較1月累跌3.7%。

九龍區

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新界西區

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他續說，樓價跌勢集中九龍區，九龍區CCL_Mass報174.86點，累跌4.7%；新界西緊隨其後，新界西CCL_Mass報166.47點，累跌4.3%；港島區CCL_Mass報182.32點，累跌3.0%；新界東CCL_Mass報193.93點，跌2.1%。

香港島區

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新界東區

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 樓價 CCL 中原地產

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