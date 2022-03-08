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【新股IPO】瑞爾集團6639周三起招股　一手入場費7383.7元（第二版）

新股IPO 18:15 2022/03/08

分享：

瑞爾集團6639周三起招股　一手入場費7383.7元

內地口腔醫療服務商瑞爾集團 （新上市編號：06639） 將於本周三（3月9日）起招股，全球發售4652.75萬股，集資規模達6.8億元，每股招股價為14.62元，一手500股，入場費為7383.7元。

瑞爾集團預計在3月14日截止招股，3月22日掛牌，摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。

引入5基投 認購6500萬美元

公司是次招股引入5名基石投資者，合共投資6500萬美元。當中，Abax認購2500萬美元、Harvest認購2000萬美元、Hudson Bay認購1000萬美元、OrbiMed Funds以及高鵬（香港）有限公司分別認購500萬美元。

公司計劃將集資所得資金的75%用於業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所；15%將用於建設及優化公司的信息技術基礎設施；其餘10%將用於營運資金，及繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務。

疫情對業務有一定衝擊 期間搭建培訓平台為發展鋪路

瑞爾集團創始人、執行董事、董事長兼首席執行官鄒其芳表示，新冠疫情對公司的業務確實有一些衝擊，但公司亦利用這個時間，搭建了自己的培訓平台，為疫情過後的經營做非常重要的準備，而目前業務穩健且成熟的診所已經超過50%，相信疫情減緩後能夠快速恢復運營狀態，實現增長。

中產階級增長帶動口腔消費需求 未來加強醫生培訓迎接競爭

鄒其芳指，口腔醫療具有非常大的消費屬性，目前國內中產階級正在增長，口腔消費需求增大，而口腔醫療服務的市場競爭無可避免亦繼續增大，當中供給段競爭將會是未來的主要競爭方向之一，因此會加強醫生培訓，除此以外，亦會加大品牌建設和擴大品牌影響力。

近期港股市況波動，被問及是否對顯示市場給予的估值感到滿意，他指，相信市場是公平的，如果瑞爾集團能夠保持持續而健康的增長，公司的價值會釋放出來，被廣大投資者認可。

瑞爾集團成立於1999年，目前合共擁有111家直營口腔醫院和門診，牙椅數超過1200張，全職醫生人數達882人，業務覆蓋中國15個城市。

（第二版更新管理層問答）

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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