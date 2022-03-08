  • 21°C
香港時間 : 2022308日 (二) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】領展簽訂120億元可持續發展表現掛鈎貸款　亞洲同類貸款規模最大

股市 14:50 2022/03/08

分享：

【可持續發展】領展簽訂120億元可持續發展表現掛鈎的貸款　亞洲規模最大的同類貸款

領展 （00823） 公布，已與16家主要的國際及本地銀行簽署一項與可持續發展表現掛鈎的貸款，總額達120億元，是亞洲房地產業界和房地產投資信託基金界中規模最大的同類貸款。是項貸款由四部分組成，包括4年期的30億元循環信貸和30億元定期貸款，以及5年期的30億元循環信貸和30億元定期貸款。

領展：推新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」【下一頁】

領展指，是項貸款與領展的環境、社會和管治（ESG）策略及相關目標直接掛鈎，當中包括與租戶商定綠色租約；推動營辦商和其他服務供應商提供同區就業機會，以促進社會向上流動；以及進一步提升其淨零排放策略，以達至科學基礎目標倡議（SBTi）的淨零標準。

貸款用作領展一般營運資金及企業用途

120億元貸款獲得市場支持，吸引了8家主要的國際性、區域性和本地銀行加入作為授權牽頭安排行及簿記行，另有8家銀行參與。香港上海滙豐銀行擔任是項貸款的可持續發展顧問。貸款所得款項將用作領展一般營運資金及企業用途。

根據是項貸款協議，當領展在其香港和中國內地的物業組合中達到與可持續發展表現相關的預定目標時，即可獲得貸款利率下調，從而節省融資成本。

領展商場和街市部分安心出行二維碼套上凸字膠套【下一頁】

領展行政總裁王國龍表示，這項與可持續發展掛鈎的貸款是根據領展最新的可持續金融框架擬訂，該框架要求領展未來所有與可持續發展表現掛鈎的金融交易，均須在ESG這三個範疇中至少各有一個目標。

【ET財智Talk】歐美擬禁運俄石油？　潘國光分析俄烏局勢對後市影響

相關文章：【領展823】領展研售赤柱廣場物業、估值14.15億　接獲一買家主動收購意向書

相關文章

大跌市仲可以財息兼收？ 香港電訊（06823）、領展（00823）鬥輸得少？
2022/03/07
大跌市仲可以財息兼收？ 香港電訊（06823）、領展（00823）鬥輸得少？
領展（00823）受累疫情失控 低位有貨止賺定加注？
2022/03/04
領展（00823）受累疫情失控 低位有貨止賺定加注？

你可能感興趣

大跌市仲可以財息兼收？ 香港電訊（06823）、領展（00823）鬥輸得少？
14:42 2022/03/07
大跌市仲可以財息兼收？ 香港電訊（06823）、領展（00823）鬥輸得少？
領展（00823）受累疫情失控 低位有貨止賺定加注？
17:42 2022/03/04
領展（00823）受累疫情失控 低位有貨止賺定加注？
港股 領展房產基金（00823） ESG 王國龍 可持續發展 領展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌119點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌119點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款