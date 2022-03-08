▲ 【美國加息】大摩促聯儲局以更謹慎步伐加息 烏克蘭戰爭已刺激全球通脹

俄羅斯與烏克蘭的衝突，導致國際能源價格大漲，進一步刺激通脹。摩根士丹利敦促美國聯儲局在討論加息步伐時，要採取更加謹慎的措施，因目前俄羅斯入侵烏克蘭已經刺激全球通脹的加速。

紐約期油昨日一度升穿130美元關口，現報123.07美元，升3.1%；布蘭特原油昨日逼近140美元，現報127.62美元，升3.6%，NBP天然氣期貨昨日一度高見800美元，現報539.53美元，升17.2%。

石油、貴金屬以及其他大宗商品的價格隨著烏克蘭局勢漸趨緊張而飆升。摩根士丹利主席兼首席執行官James Gorman表示，聯儲局正因為不斷上升的通脹而面臨困局，但預計聯儲局將會有條不紊地加息，相信結果不會與市場預計出現太大偏差。

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