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【美國加息】大摩促聯儲局以更謹慎步伐加息　烏克蘭戰爭已刺激全球通脹

股市 14:47 2022/03/08

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【美國加息】大摩促聯儲局以更謹慎步伐加息　烏克蘭戰爭已刺激全球通脹

俄羅斯與烏克蘭的衝突，導致國際能源價格大漲，進一步刺激通脹。摩根士丹利敦促美國聯儲局在討論加息步伐時，要採取更加謹慎的措施，因目前俄羅斯入侵烏克蘭已經刺激全球通脹的加速。

紐約期油昨日一度升穿130美元關口，現報123.07美元，升3.1%；布蘭特原油昨日逼近140美元，現報127.62美元，升3.6%，NBP天然氣期貨昨日一度高見800美元，現報539.53美元，升17.2%。

石油、貴金屬以及其他大宗商品的價格隨著烏克蘭局勢漸趨緊張而飆升。摩根士丹利主席兼首席執行官James Gorman表示，聯儲局正因為不斷上升的通脹而面臨困局，但預計聯儲局將會有條不紊地加息，相信結果不會與市場預計出現太大偏差。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

相關文章：【烏克蘭戰爭】LME鎳價再暴升1倍直衝每噸10萬美元關　電動車當災、比亞迪挫8%失200關

【烏克蘭戰爭】歐美或停俄國能源入口　歐洲天然氣期貨爆升79%破頂　高盛：恐累歐元區GDP 2.2%

經濟 貨幣政策 戰爭 石油 天然氣 商品 期貨 烏克蘭 俄羅斯 加息
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