【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片

▲ YouTube Podcast內容推廣計劃，是向單一Podcast節目提供約39萬港元資助，以及向Podcast網絡提供20萬至30萬美元（約150萬至230萬港元）資助。（法新社）

播客（Podcast）市場近年增長迅速，成為社交平台發展的重點項目。YouTube繼去年聘請了專門負責Podcast業務的管理層後，最近再為其Podcast發展大計作準備，宣布向願意跳槽到YouTube Podcast的用戶提供5萬美元（約39萬港元）的現金，為製作影片所需成本提供資助。

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該YouTube Podcast內容推廣計劃，是向單一Podcast節目提供約39萬港元資助，以及向Podcast網絡提供20萬至30萬美元（約150萬至230萬港元）資助。據《彭博社》報道，這些資助是為了幫助Podcast解決影片製作的高額啟動成本，包括購買攝影機、燈光、直播室等其他設備。

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現時仍不清楚YouTube的Podcast內容計劃將發展至甚麼程度，但根據YouTube Gaming、YouTube Music及YouTube Kids的發展模式，外媒《Ars Technica》認為，當YouTube聚集足夠數量的Podcast節目後，預計就會推出一個「YouTube Podcasts」之類的應用程式和網站，又或在其音樂應用程式中建立一個Podcasts的專屬部分。

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責任編輯：陳卓賢