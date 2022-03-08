▲ 【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約 此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉

自從俄羅斯被國際制裁以來，資源價格大幅波動，倫敦金屬交易所LME鎳（Nickel）價格一度衝高一倍至每噸10萬美元關口，高見101,365美元，創歷史新高。

然而鎳價突然挾升至顛價水平，繼LME周二（8日）香港下午4時15分宣布剎停鎳交易，LME 在香港時間晚上再發公告指，將撤銷所有在英國3月8日00：00或之後（即香港時間3月8日早上8時或之後）開市期間及LMEselect 上執行的所有鎳合約交易；推遲原定所有於3月9日或之後以實物現貨交割的鎳合約。

LME又稱，短時間內會發布進一步的通知，處理鎳市場重啟及任何適當的措施，以確保市場有序運行。

鎳價抽升 LME：事件前所未有

LME在第二份公告稱，「當前的事件是前所未有」，致力於與市場參與者合作，以確保市場持續有序運作，而鎳市場的暫停給市場參與者帶來了許多需要解決的問題。

LME稱，會行使取消所有受影響合約的權力，將聯繫擁有受影響合約的會員，並提供取消或撤銷這些受影響合約的指示。LME強調，所有收到指示的會員必須在營業日內盡快取消或撤銷所有相關的受影響合約。

所有3月9日實物交割的未平倉鎳合約將以前一日LME 官方基礎價格滾動

LME又提到，所有將於3月9日以實物交割的鎳合約未平倉頭寸，以及由於停牌而導致實物交割不可行的話，將使用上一日現金官方價格下的基礎價格水平滾動。

今日鎳價波幅極大，LME稱，為免生疑問，在此期間LME會繼續根據現有的定價方法及流量發布官方價格和收市價。

傳LME鎳價暴涉青山控股遭挾淡倉

外電引述消息指，LME鎳價暴升與「挾淡倉（short squeeze）」有關，建設銀行 （00939） 子企客戶青山控股遭挾淡倉，LME已罕有地延遲建行子企補倉期限。

於香港下午4時15分，LME公布暫停鎳交易，LME解釋，因應鎳3個月期貨合約出現前所未見隔夜升幅，現正與特別委員會監察LME市場、俄羅斯烏克蘭處境影響。

LME指，鎳市場3月8日會全日都會暫停交易，會盡快公布重啟市場安排，不排除停市數日，而鎳期貨合約會以3月7日收市價計算孖展按金。

LME 通告指，其他金屬合約交易不受影響。暫停交易前，鎳期貨合約報8萬美元，日內升幅57%。

俄羅斯為全球第3大鎳生產國

從基本層面，市場憂慮西方實施更嚴厲制裁，如禁止俄羅斯原材料出口，而目前全球鎳庫存低位，供應短缺的預測令鎳價大幅上升。據美國地質調查局（USGS）資料顯示，俄羅斯是全球第三大鎳生產國，鎳供應佔全球9%左右。全球鎳礦有70%的供應用來生產不銹鋼、7%用來生產車用電池。

本來LME鎳價昨日已大漲七成，至每噸5萬美元關，創下紀錄以來最極端的價格波動之一。花旗分析師估計，鎳市場正處於2000年代大宗商品超級周期開始以來的最緊張的時候。

建行子公司被追加保證金 或涉客戶炒鎳未補倉

另外，彭博引述知情人士指，由於鎳價急升，持有大量淡倉的投資者被迫平倉。彭博報道，周一（7日）晚，建行 （00939） 一間子公司CCBI Global Markets，周一未能按時向LME追加數億美元的保證金，不過LME給予該公司延期，意味CCBI Global Markets的子公司未正式違約。消息又指，可能是因為子公司的某位金屬行業客戶，未能向其支付保證金，導致公司在亞洲交易日結束後，未能安排支付大額的追加保證金。

據報道，建行子企客戶有機會為全球最大鎳生產商青山控股，青山控股早前被報道持有大量LME空頭頭寸。

有內地媒體報道，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。市場傳聞，嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。

與此同時，LME亦於周一晚間進行了不尋常的規則調整，決定允許交易員延遲履行包括鎳在內的所有主要合約的交割義務。

鎳屬於電動車原材料之一，電動車股今日大幅走弱。比亞迪 （01211） 全日跌9.4%，報1840元，失守200元關口。吉利 （00175） 跌7.4%，再創逾一年半低，長汽 （02333） 跌5%，小鵬汽車 （09868） 重挫13%，失守100元、創上市低，理想汽車 （02015） 亦跌8%。贛鋒鋰業 （01772） 跌11%。

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編輯：姚卓然