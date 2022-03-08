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【烏克蘭戰爭】LME鎳價曾衝10萬美元後暫停交易、傳建行子企遭挾淡倉　電動車當災比亞迪挫9%失200關

股市 16:29 2022/03/08

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【烏克蘭戰爭】LME鎳價暴升1倍曾衝10萬美元、傳中資行遭挾淡倉　電動車當災比亞迪失200關

自從俄羅斯被國際制裁以來，資源價格大幅波動，倫敦金屬交易所LME鎳（Nickel）價格一度衝高一倍至每噸10萬美元關口，高見101,365美元，繼續創歷史新高。外電引述消息指，LME鎳價暴升與「挾淡倉（short squeeze）」有關，建設銀行 （00939） 子企客戶青山控股遭挾淡倉，LME已罕有地延遲建行子企補倉期限。

於香港下午4時15分，LME公布暫停鎳交易，LME解釋，因應鎳3個月期貨合約出現前所未見隔夜升幅，現正與特別委員會監察LME市場、俄羅斯烏克蘭處境我影響。

LME指，鎳市場3月8日會全日都會暫停交易，會盡快公布重啟市場安排，不排除停市數日，而鎳期貨合約會以3月7日收市價計算孖展按金。

LME 通告指，其他金屬合約交易不受影響。

暫停交易前，LME 3個月鎳期貨合約報48078美元，日內升幅66%。

俄羅斯為全球第3大鎳生產國

從基本層面，市場憂慮西方實施更嚴厲制裁，如禁止俄羅斯原材料出口，而目前全球鎳庫存低位，供應短缺的預測令鎳價大幅上升。據美國地質調查局（USGS）資料顯示，俄羅斯是全球第三大鎳生產國，鎳供應佔全球9%左右。全球鎳礦有70%的供應用來生產不銹鋼、7%用來生產車用電池。

本來LME鎳價昨日已大漲七成，至每噸5萬美元關，創下紀錄以來最極端的價格波動之一。花旗分析師估計，鎳市場正處於2000年代大宗商品超級周期開始以來的最緊張的時候。

建行子公司被追加保證金　或涉客戶炒鎳未補倉

另外，彭博引述知情人士指，由於鎳價急升，持有大量淡倉的投資者被迫平倉。彭博報導，周一（7日）晚，建行 （00939） 一間子公司CCBI Global Markets，周一未能按時向LME追加數億美元的保證金，不過LME給予該公司延期，意味CCBI Global Markets的子公司未正式違約。消息又指，可能是因為子公司的某位金屬行業客戶，未能向其支付保證金，導致公司在亞洲交易日結束後，未能安排支付大額的追加保證金。

據報道，建行子企客戶有機會為全球最大鎳生產商青山控股，青山控股早前被報道持有大量LME空頭頭寸。

有內地媒體報道，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。市場傳聞，嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。

青山控股尚未回應傳聞。

與此同時，LME亦於周一晚間進行了不尋常的規則調整，決定允許交易員延遲履行包括鎳在內的所有主要合約的交割義務。

鎳屬於電動車原材料之一，電動車股今日大幅走弱。比亞迪 （01211） 全日跌9.4%，報1840元，失守200元關口。吉利 （00175） 跌7.4%，再創逾一年半低，長汽 （02333） 跌5%，小鵬汽車 （09868） 重挫13%，失守100元、創上市低，理想汽車 （02015） 亦跌8%。贛鋒鋰業 （01772） 跌11%。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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編輯：姚卓然

港股 商品 汽車 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 電動車 倫敦金屬交易所 俄羅斯 小鵬汽車－W（09868） 制裁

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