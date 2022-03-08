【新冠疫苗】美CDC研究指與死亡無關 長者死亡風險較高

為對抗新冠肺炎疫情，全球各地政府加快新冠疫苗接種速度，副作用個案研究同樣備受關注。美國有大型研究發現，完成兩次新冠疫苗接種後死亡個案，原因和新冠疫苗無關。研究人員認為，接種疫苗後死亡人士逾8成為長者，有關年齡層死亡風險本身已較高。

英國長者春季將打第4針 特定人士第5針新冠疫苗 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）研究人員分析2020年12月至2021年6月期間，美國近700萬宗疫苗接種後的不良反應個案。個案由公眾、醫療保健供應商及製藥公司，經過疫苗不良反應報告系統（VAERS）報告，或個人使用智能電話在接種數月內，經V-safe填寫調查問卷錄得。

截至2021年6月，美國半年內共有約4,500人接種後死亡，其中逾80%為60歲或以上長者，數據中未有發現死亡個案或與疫苗的異常情況有關。CDC學者David Shay表示，新冠疫苗是緊急授權下為民眾接種，長者接種速度更是前所未見。長者死亡率本身已高於普通民眾，研究結果亦顯示接種疫苗後長者死亡率依然較高。

美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron 【下一頁】

研究結果已在周一（7日）於國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表，CDC指經VAERS收到逾34萬宗不良反應報告，接種輝瑞和Moderna疫苗後92%個案症狀輕微，當中最常見的副作用包括頭痛、疲勞、發燒及發冷。而在逾2.2萬宗嚴重反應個案中，最常見徵狀則是呼吸急促。研究人員Tom Shimabukuro表示，兩種mRNA疫苗反應通常輕微，並且會在1至2日後消退。

研究人員亦透露，僅得不足1%填寫V-safe問卷民眾，在報告不良反應後尋求醫療協助。美國范德堡大學（Vanderbilt University）醫學教授Elizabeth Phillips表示，大約每1,000名接種中才有1人產生不良反應，且大多數都不嚴重。除已知mRNA疫苗有罕見心肌炎反應和過敏反應外，未有令人感到憂慮的數據，結果令人放心。

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責任編輯：李俊儀