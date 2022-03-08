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【全城抗疫】周大福企業社會方案支援60間本地院舍 捐贈逾45,000件抗疫物資

理財智慧 15:06 2022/03/08

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第五波疫情肆虐，嚴重威脅本地安老院及殘疾人士院舍，周大福企業社會方案（CTFE Social Solutions）為幫助院舍職員及院友得到有效保障及防止病毒繼續擴散，宣布向全港60間安老院及殘疾人士院舍捐贈逾45,000件抗疫物資，預計超過4,200位院友及1,400名院舍職員受惠。

【青姐話】疫情底   有幾抵？

捐贈物資包括逾11,000套保護衣及20,000個KN95外科口罩，連同醫護帽、N95防護口罩、防護面罩、眼罩、醫護手套及衛生濕巾，所有物資將透過健康教育基金會在未來一星期運送至各間受惠院舍，包括東海愛兒之家、温馨復康中心、益康護老院等。

周大福企業社會方案早前與稻苗飲食專業學會合作，發起「10萬杯熱飲為醫護送暖」行動，為前線醫護人員打氣，以答謝他們在疫境中堅守崗位。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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