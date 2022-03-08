【Google手機】Google Pixel 6推三月系統更新 　修復逾80項軟件問題

▲ Pixel 6在上月先後出現了指紋辨識故障與Wi-Fi網絡自動斷線等問題，然而問題仍然未完全解決。在Pixel 6最新的三月系統更新中，Google再修復逾80項軟件問題。（官方圖片）

Google新旗艦手機Pixel 6系列自去年10月推出後，就接連出現多宗災情。Pixel 6在上月先後出現了指紋辨識故障與Wi-Fi網絡自動斷線等問題，然而問題仍然未完全解決。在Pixel 6最新的三月系統更新中，Google再修復逾80項軟件問題。

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Google團隊昨（7日）於官網表示，三月系統更新將針對多項災情提供修復改進，包括上述的指紋辨識及Wi-Fi連接，以及音頻播放問題、相機Drop frame（掉幀）與屏幕凍結等80項問題。

除此之外，還為用戶增加新功能，如新增電池工具，顯示所連接藍牙設備的剩餘電量，以及新增西班牙語到翻譯系統中，系統可在播放影片或音頻時自動翻譯等。

Google指，系統更新將會分階段進行，是次更新主要提供Pixel 3a XL、Pixel 4 XL之後的機款，而Pixel 6、Pixel 6 Pro則要等到月底，因此用戶從今日起會陸續收到更新通知，同時也可以自行到手機的「設定」中查看現時的手機版本，選擇系統更新。

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責任編輯：黃顯晴

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