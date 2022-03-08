【新股IPO】蔚來9866今日起至周四告知轉移至香港A類普通股數目

蔚來(09866)公布預計A類普通股將於周四(10日)開始在香港聯交所買賣，公司會在周二(8日)至周四披露美國存託股份在上一個交易日於紐交所的收市價，盡快並不遲於上市日期前一個營業日告知公眾上市前將轉移至香港的A類普通股數目；及將於香港股東名冊登記的A類普通股總數。

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目前，公司流通在外的普通股為16.69億股，包括13.92億股A類普通股(不包括就於行使或歸屬根據股權激勵計劃授出的獎勵後的未來發行而發行及保留的2,327.91萬股A類普通股)、1.28億股B類普通股(所有B類普通股應於上市後根據相關股東遞交的轉換通知轉換為A類普通股)及1.49億股C類普通股。

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而截至上周五(4日)，蔚來美國存託股份在紐交所的收市價為18.63美元，相當於145.57港元。上市後，A類普通股於聯交所的交易價與在紐交所的交易價未必相同，並可能存在差異。

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記者：張以正