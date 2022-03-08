社企都可以有錢賺? 「社企軍師」黃光耀「4個P」概念 貼地幫社會弱勢自力更生

近年香港創業風氣盛行，不少人決定辭去工作搞生意，但疫情久久未完結，且在租金壓力大的環境下，要創業並非易事。特別是對要背負社會使命，同時要穩守生意的社會企業來說，面對的困難更大。會德豐地產常務董事黃光耀於地產界鼎鼎有名，於地產界打滾逾30年，是行內的「樓神」之一，在他的帶領下，會德豐地產去年全年賣樓成績創下新高紀錄。這位年薪逾400萬元、統領集團重大發展項目的功臣。原來出身於基層、於大角咀木屋區長大，年輕時更要打工幫補家計，最後靠自己的努力，成功以知識改變命運。出身自基層的他，深明社會上弱勢社群面對的困難，因此希望出一分力幫助解決社會問題。

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黃光耀位高權重，工作繁忙，但他卻於十多年前開始參與社區事務，當中的契機，原來就是由擔任公職開始。他於2009年起參與中央政策組擔任非全職的「特邀顧問」，令他對社會議題了解更多。隨後他擔任不同的公職，涉足不同層面參與社區事務。及至2018年，黃光耀成為民政事務署旗下「伙伴倡自強」社區協作計劃委員會的主席。

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以上計劃由民政事務署自2006年起推出，以配合扶貧委員會有關地區為本的扶貧紓困工作，計劃旨在提供種子基金予合資格機構成立社會企業（社企），以推動可持續的地區扶貧工作，協助社會上的弱勢社羣自力更生當中「伙伴」的理念，是意味人生不同階段中，身邊總有伙伴同行，而伙伴可給予同行者鼓勵與自信，以及向前行的力量。

黃光耀作為委員會的主席，其責任是為項目的申請作出審批，同時也會定期審視獲批撥款社企的營運情況，也會從商界的角度，協助社企的營運得到持續發展。出身自基層的黃光耀，更能體會社會弱勢人士面對的困難，「我是來自基層的人，都希望可以協助解決社會問題，或幫助一些社會弱勢的人士，因此這幾年我自己也放了很多時間及心機，盡量希望幫到社企『諗橋』，希望幫到他們做得更好，盡量幫助他們『鋪橋搭路』。」

經過多年的觀察，黃光耀認為普遍社企難以經營的重要原因，就是缺乏宣傳的技巧，也不懂得靈活變通。為提升社企的成功機會，黃光耀提出4個P的概念。

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首兩個P分別是Product（包裝/產品）及Price（價錢/性價比），他以聘用自閉人士製作食品的星星堂為例子。他表示，過去星星堂的產品是賣給個體客戶，自從該企業將產品包裝提升，令產品更多元化，收費水平也可以提高，現在星星堂的生意更開始「有錢賺」。「一個合適的包裝，就可以提高她們的產品水平及定位，令業務擴展至B2B（企業對企業），將產品直接銷售給企業作企業禮品，或送給員工的用途，客戶層面就更闊。」他透露，於早前農曆新年前，星星堂接到了來自信和集團價值20萬元的「大單」，有了這個經驗，未來就有機會接到更多大企業的訂單。

至於第三個P是Place（銷售渠道），黃光耀以生產女性胸圍的社企「樂柔美」為例，他表示該企業主要幫助乳癌康復者提供合適的產品，「但這方面的市場其實是很窄，因此我們提議她們可以將產品擴闊，如製作及銷售一些健康的舞衣，或健康的服飾，透過生產多元化的產品增加客源及盈利，也協助企業持續營運。」黃光耀亦建議她們可以將業務拓展至網上銷售，並承接海外訂單，「她們跟我們說過，一些來自東南亞、台灣及泰國的客人，也特地到其門店購買產品，因為外國這類復康性的胸圍，市場的價錢也很貴，而她們產品的價錢相對較平，因此在海外銷售方面，可以利用更多網上的平台去進行銷售，吸引更多海外的客戶訂購。」

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第四個P就是宣傳（Promotion），黃光耀指，很多社會企業不懂得宣傳，委員會的專家，會給予社企建議，包括定下宣傳策略，或教企業利用社交媒體，或者是KOL去幫助公司宣傳產品。

除為社企「度橋」外，黃光耀無論是自己的日常生活，及會德豐企業上的層面，也身體力行支持社企。「我覺得需要為社企多想一步，會德豐每年交付的單位達2,000至3,000個，我們也要找人做清潔及打理單位的工作，或為住客送上入伙禮物，也可以考慮找社企幫忙，當他們做得多，就可以有條件去做大規模及平台。」同時，會德豐管理多個住宅物業，屋苑為住客舉辦的活動或興趣班，也不時找社企合作，多方面在企業的層面幫助社企。

黃光耀指，自己日常生活也盡量光顧社企，如剛過去的農曆新年，他於社企星星堂訂了近千盒禮盒送贈給朋友，「去年情人節，我也參與了公司旗下物業會所由社企『花樂誰家』舉行的活動，學習製作了一款情人節花送結我的太太。當其他人見到我使用他們的服務，其他人也會有機會幫襯他們，我們希望起了帶頭的作用。」

他的最大宏願，原來是自己可以創辦社企，「現在我集中公司的事情中，我的心願，是希望未來退休，自己可以營運一個社企。因為我自己接觸過，及去到這個階段，我覺得自己應該落手落腳去做。」

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記者：陳詠妍