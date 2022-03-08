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【烏克蘭戰爭】世界銀行批准 向烏提供56億資金援助

環球經濟金融 14:03 2022/03/08

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俄烏戰事持續之際，世界銀行執行委員會周一（7日）批准向烏克蘭提供7.23億美元（約56.4億港元）的資金援助。上述款項包括來自英國、丹麥、拉脫維亞、立陶宛和冰島共1.34億美元（約10.5億港元）的贈款，料於數日內轉交烏克蘭政府。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯表態不額外徵兵 稱已毀烏逾2000軍事設施 【下一頁】

世界銀行發表聲明指，批准的資金援助方案包括補足世界銀行先前批准的3.5億美元（約27.3億港元）貸款，並透過荷蘭和瑞典擔保增加約1.39億美元（約10.8億港元）。

方案更包括英國、丹麥、拉脫維亞、立陶宛和冰島提供1.34億美元的贈款，以及日本提供1億美元（約7.8億港元）的平行融資。

世界銀行發言人指，將會於幾日內將這筆款項轉交烏克蘭政府。

世界銀行提供的預算支援貸款通常不會限制使用資金的方式，但該行指今次快速撥款將協助烏克蘭政府提供關鍵服務、支付醫護人員薪金、養老金及開展社會項目。

歐盟審批烏克蘭加入申請 德等國反對 【下一頁】

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）發表聲明指，世界銀行正採取迅速行動，協助烏克蘭人民應對俄羅斯入侵造成的暴力及破壞。” 他又表示世界銀行會與烏克蘭和當地人民站在一起，而上述通過的方案是該行協助解決危機所採取的第一步。

該行透露將於未來幾個月繼續向烏克蘭提供額外30億美元（約234億港元）的資金，並為接收烏克蘭難民的國家提供額外支援。

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責任編輯：鄭錦玲

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