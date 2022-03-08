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【烏克蘭戰爭】俄提多項停火條件 要求烏不加入任何集團

環球社會熱點 14:07 2022/03/08

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俄羅斯與烏克蘭戰事已接近兩星期，俄羅斯發言人周一（7日）表示，已知會烏克蘭，若烏克蘭能滿足一系列條件，包括確保中立地位，承諾克里米亞是俄羅斯領土等，俄羅斯將立即停止軍事行動。

俄羅斯表態不額外徵兵 稱已毀烏逾2000軍事設施 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一表示，已知會烏克蘭，若滿足一系列條件，包括修改憲法確保中立、承諾不加入任何「集團」（bloc），承認克里米亞是俄羅斯領土、頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，俄羅斯會立即停止軍事行動。

佩斯科夫強調，烏克蘭可在中立條件下成為獨立國家，俄羅斯亦無意從烏克蘭奪取頓涅茨克和盧甘斯克，但這兩個地區不想成為烏國一部分。

他指出，所有要求都是在首兩輪俄烏會談內制定，希望一切能順利進行，烏方會作出回應。

歐盟審批烏克蘭加入申請 德等國反對 【下一頁】

佩斯科夫亦堅稱，俄羅斯沒有尋求對烏克蘭提出進一步領土主張，要求移交基輔的傳言絕非真實。俄方僅提出要烏克蘭去軍事化，當烏克蘭暫停軍事行動，莫斯科亦會停止。

佩斯科夫表示，烏克蘭現時局勢對俄羅斯的威脅，較2014年相比大得多。西方國家為烏克蘭提供武器，並為它訓練軍隊以符合加入北約標準，亦威脅頓巴斯地區300萬講俄語民眾生命安全。

於是俄方採取行動應對來自北約威脅，認為北約在波蘭及羅馬尼亞所為一樣，在烏克蘭部署導彈「只是時間問題」（only a matter of time）。

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責任編輯：郭麗明

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