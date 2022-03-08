  • 21°C
香港時間 : 2022308日 (二) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創業兵團】本地咖啡店分3大派別　斥7位數創業憑風味取勝（有片）

商業 14:00 2022/03/08

分享：

本地愈來愈多咖啡店，經營有什麽方法？

本地愈來愈多咖啡店，Number 9創辦人陳瑋樑（Zero）表示，市面上劃分三大派別，包括打卡派、精品派、速度派，2018年開店便決定了精品路綫，希望憑風味吸引客人，也讓他們品嘗更多咖啡風味。

Zero創業前在連鎖咖啡店工作，並指：「過去從事多個行業，一直猶豫應否入行。」後來以希望創業的信念，2012年到連鎖咖啡店面試和工作，惟也非一帆風順。

他坦言：「自己不是太擅長英文，但咖啡行業以英文為主。」初入行時，要記下大量的英文生字和用字；加上不能在吧枱工作，學習也只能以水代替「奶啡」，練習拉花手感。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

斥7位數創業　認清定位為關鍵
即使能夠沖泡咖啡，他日常也要兼顧很多雜項，但這些經歷令他更能在這行業堅持下去，並明白要平衡喜歡和不喜歡的地方。當他於2018年投資7位數，在尖沙咀開店創業，更能體會經營店舖的關鍵，在於專注和認清定位。

【搶購潮】超市貨架空空如也？　帶旺網上買餸平台生意急增5倍

Zero強調「風味」，並希望讓客人感受更特別的體驗，並稱：「當時市場上沒有或甚少人使用『愛樂壓』（AeroPress）。」不但這項技術外觀上不型，還很着重豆的品質、豆的研磨度、萃取技術等。並解釋，鑽研這手法後，發現豆的品質某程度局限風味，便親自學習如何烘焙咖啡豆，希望沖泡更獨特且別具風味的咖啡。

現時店舖按時令推出新口味，Zero指出，香港人較之前更能接受酸味的咖啡，但仍傾向堅果味為主。不過，他笑言：「我自己比較喜歡偏酸的口味。」因此，即使不是普遍客人的喜好，也不時推出和推廣這口味，希望給更多人嘗試。

【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝　海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】貿發局下月舉行四大博覽及論壇活動　各路專家分享營商之道、創業心得
2021/11/18
【疫市營商】貿發局下月舉行四大博覽及論壇活動　各路專家分享營商之道、創業心得
【創業兵團】本地初創LONO推環保運動鞋　南豐紗廠設體驗店
2021/11/30
【創業兵團】本地初創LONO推環保運動鞋　南豐紗廠設體驗店
【創業兵團】瞄準市場缺口　80後好友聯手創低卡低酒精飲品品牌
2021/11/20
【創業兵團】瞄準市場缺口　80後好友聯手創低卡低酒精飲品品牌
【疫市營商】時裝設計師回流香港創業　藉連卡佛比賽獲上架機會
2021/11/29
【疫市營商】時裝設計師回流香港創業　藉連卡佛比賽獲上架機會

你可能感興趣

【疫市營商】貿發局下月舉行四大博覽及論壇活動　各路專家分享營商之道、創業心得
17:55 2021/11/18
【疫市營商】貿發局下月舉行四大博覽及論壇活動　各路專家分享營商之道、創業心得
【創業兵團】本地初創LONO推環保運動鞋　南豐紗廠設體驗店
09:00 2021/11/30
【創業兵團】本地初創LONO推環保運動鞋　南豐紗廠設體驗店
【創業兵團】瞄準市場缺口　80後好友聯手創低卡低酒精飲品品牌
13:25 2021/11/20
【創業兵團】瞄準市場缺口　80後好友聯手創低卡低酒精飲品品牌
創業 烘焙 香港 咖啡 行業 尖沙咀

上一篇文章

【日本和牛】日本和牛出口創新高　香港為第三大目的地

下一篇文章

【侵犯人權】Amazon供應商涉強迫勞動　多間中國技術公司強迫新疆維吾爾族人勞動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【環保商機】戶戶送斥200萬補貼餐廳轉用環保包裝　小店可享半價
【環保商機】戶戶送斥200萬補貼餐廳轉用環保包裝　小店可享半價
【第五波疫情】實惠：前線人手嚴重不足　2間分店僅有限度營業
【第五波疫情】實惠：前線人手嚴重不足　2間分店僅有限度營業
【麥當勞】38間麥當勞休業　手機App晚市優惠提早至5時起
【麥當勞】38間麥當勞休業　手機App晚市優惠提早至5時起
【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝　海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法
【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝　海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【職場文化】3招拆解大辭職潮成因　人事策略進時並進
【職場文化】3招拆解大辭職潮成因　人事策略進時並進
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款