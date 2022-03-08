【創業兵團】本地咖啡店分3大派別　斥7位數創業憑風味取勝（有片）

▲ 本地愈來愈多咖啡店，經營有什麽方法？

本地愈來愈多咖啡店，Number 9創辦人陳瑋樑（Zero）表示，市面上劃分三大派別，包括打卡派、精品派、速度派，2018年開店便決定了精品路綫，希望憑風味吸引客人，也讓他們品嘗更多咖啡風味。

Zero創業前在連鎖咖啡店工作，並指：「過去從事多個行業，一直猶豫應否入行。」後來以希望創業的信念，2012年到連鎖咖啡店面試和工作，惟也非一帆風順。

他坦言：「自己不是太擅長英文，但咖啡行業以英文為主。」初入行時，要記下大量的英文生字和用字；加上不能在吧枱工作，學習也只能以水代替「奶啡」，練習拉花手感。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

斥7位數創業 認清定位為關鍵

即使能夠沖泡咖啡，他日常也要兼顧很多雜項，但這些經歷令他更能在這行業堅持下去，並明白要平衡喜歡和不喜歡的地方。當他於2018年投資7位數，在尖沙咀開店創業，更能體會經營店舖的關鍵，在於專注和認清定位。

【搶購潮】超市貨架空空如也？ 帶旺網上買餸平台生意急增5倍

Zero強調「風味」，並希望讓客人感受更特別的體驗，並稱：「當時市場上沒有或甚少人使用『愛樂壓』（AeroPress）。」不但這項技術外觀上不型，還很着重豆的品質、豆的研磨度、萃取技術等。並解釋，鑽研這手法後，發現豆的品質某程度局限風味，便親自學習如何烘焙咖啡豆，希望沖泡更獨特且別具風味的咖啡。

現時店舖按時令推出新口味，Zero指出，香港人較之前更能接受酸味的咖啡，但仍傾向堅果味為主。不過，他笑言：「我自己比較喜歡偏酸的口味。」因此，即使不是普遍客人的喜好，也不時推出和推廣這口味，希望給更多人嘗試。

【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝 海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法

記者：馬意文