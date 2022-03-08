中海油883、中石油857回吐 現價趁低吸納定做淡博回調？

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【大行報告】大摩料快手1024股價未來60日有逾80%機會率跑贏大市
油價飆升之際，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 今日股價見一同回吐，中海油回吐3%，中石油跌近2.5%。美國及盟國研制裁俄羅斯石油進口，油價上日再創高位，一度衝破130美元，創近14年高位。美國銀行警告，若俄羅斯石油被切斷，油價或升至200美元。中海油 （00883） 、中石油 （00857） 現價應趁低吸納？抑或可「反高潮」做淡博回調？
*歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響*
華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）指，認為美國新一輪制裁下，石油股上游產業受惠機會大，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 貼近油價表現可留意，但累積升幅已不少，對上望空間有保留，策略上宜小注吸納。博回調是合理想法，但現時油價被俄烏局勢主導，如歐美與俄羅斯關係轉差，制裁會升溫，除非局勢明顯喘定，否則現階段做反向操作風險較大，不適宜做淡。
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欄名 : 3分鐘睇股