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中海油883、中石油857回吐 現價趁低吸納定做淡博回調？

股市 13:35 2022/03/08

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油價飆升之際，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 今日股價見一同回吐，中海油回吐3%，中石油跌近2.5%。美國及盟國研制裁俄羅斯石油進口，油價上日再創高位，一度衝破130美元，創近14年高位。美國銀行警告，若俄羅斯石油被切斷，油價或升至200美元。中海油 （00883） 、中石油 （00857） 現價應趁低吸納？抑或可「反高潮」做淡博回調？

*歐美擬禁運俄石油？　潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）指，認為美國新一輪制裁下，石油股上游產業受惠機會大，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 貼近油價表現可留意，但累積升幅已不少，對上望空間有保留，策略上宜小注吸納。博回調是合理想法，但現時油價被俄烏局勢主導，如歐美與俄羅斯關係轉差，制裁會升溫，除非局勢明顯喘定，否則現階段做反向操作風險較大，不適宜做淡。

足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（09：30-10：30、17：10-18：26），聶振邦（Thomas）為你評市論股 →【按此速睇 - 附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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