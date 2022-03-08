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【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　抗疫策略再調整

Hot Talk 13:32 2022/03/08

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【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　抗疫策略再調整

港府原訂3月推行全民強制檢測，但有本地傳媒引述政府消息人士指，當局擬大幅調整抗疫策略，「全民強制檢測不是現階段最優先工作」。報道指，因應快速測試陽性結果人申報系統平台周一（7日）啟用，大量市民輪候申報，港府最新推算香港或有兩成人口已染疫，目前優先工作設定在降低死亡、重症個案，令全民強制檢測優先次序推後。

《明報》報道指，政府在過去一個周末和國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年開會後，正醞釀大幅調整抗疫策略，優先次序依次為減死亡、減重症、減感染。

報道指，當局期望一、兩周後在「減死亡」有效果。據早前消息，港府正研究3月26日起推行全民強制檢測，每人須分3次檢測，而且首次檢測時須配合「有限度禁足」，強制減少市民出外。

輝瑞新冠口服藥Paxlovid據報最快三月中到港，可見【下一頁】

*歐美擬禁運俄石油？　潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

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