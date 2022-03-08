【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測

▲ 【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作 抗疫策略再調整

港府原訂3月推行全民強制檢測，但有本地傳媒引述政府消息人士指，全民強制檢測不是現階段最優先工作，檢測時間或推遲至4月。綜合報道指，因應快速測試陽性結果人申報系統平台周一（7日）啟用，大量市民輪候申報，港府最新推算香港或有兩成人口已染疫，目前優先工作設定在降低死亡、重症個案，令全民強制檢測優先次序推後。

《明報》報道指，政府在過去一個周末和國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年開會後，正醞釀大幅調整抗疫策略，優先次序依次為減死亡、減重症、減感染。

《南華早報》另引述匿名消息指，當局可能推遲全民檢測至4月，甚至指全民檢測並無已定時間，北京亦未設定特定日期。消息稱，除非香港已準備足夠數量的隔離設施，否則在第五波高峰期進行大規模測試「無用」。

林鄭月娥2月22日稱3月「全民強檢」

行政長官林鄭月娥於2月22日表示，3月內進行「全民強檢」，其後非正式消息不絕。

據早前消息，港府正研究3月26日起推行全民強制檢測，每人須分3次檢測，而且首次檢測時須配合「有限度禁足」，強制減少市民出外。

輝瑞新冠口服藥Paxlovid據報最快三月中到港，可見【下一頁】

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