【侵犯人權】Amazon供應商涉強迫勞動　多間中國技術公司強迫新疆維吾爾族人勞動

▲ 海外非牟利監督組織近日發表報告，指電商巨頭亞馬遜（Amazon）涉嫌與強逼勞動的中國供應商合作。（法新社資料圖片）

隨時代進步，人們愈重視勞工人權保障。海外非牟利監督組織近日發表報告，指電商巨頭亞馬遜（Amazon）涉嫌與強逼勞動的中國供應商合作，或與新疆維吾爾族進行勞改的集中營有關，而Amazon發言人否認並回應指會嚴肅跟進對待侵犯人權的指控。

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據外媒《The Verge》報道，非牟利監督組織Campaign for Accountability轄下研究小組Tech Transparency Project（TTP）的一份報告指，查明了亞馬遜供應商中有5間技術公司，均涉及強逼勞動。

報告指，其中3間中國公司包括：Luxshare Precision Industry、AcBel Polytech及Lens Technology，涉及直接使用強逼勞動。另外2間公司包括：GoerTek和Hefei BOE Optoelectronics，則間接參與其中，涉嫌利用被指控使用強逼勞動的供應商。

據悉，以上企業主要負責生產Amazon自家品牌的產品，如智慧喇叭Echo、網絡機頂盒和微型遊戲機Fire TV、電子閱讀器Kindle和Amazon Basics系列較低價的產品。

TTP指，Amazon的供應商標準中明確列出有關勞工保障的條例，要求供應商不可使用任何契約和抵押等形式的強逼勞動。Amazon發言人Erika Reynoso回應指，會嚴肅對待侵犯人權的指控，若發現或收到強逼勞動的證據，將採取行動，並呼籲供應商遵守其經營所在地的法律法規，同時遵守Amazon供應商的標準。

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責任編輯：文睿

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