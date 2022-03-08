  • 20°C
香港時間 : 2022308日 (二) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】HKT推中小企0%交易費優惠　Tap & Go拍住賞及轉數快均適用

股市 13:17 2022/03/08

分享：

HKT推中小企0%交易費優惠　Tap & Go拍住賞及轉數快均適用

政府早前於財政預算案宣布，今年將再派1萬元電子消費券。香港電訊 （06823） 宣布，為協助商戶及中小企把握消費券的機遇及降低經營成本，香港電訊旗下的HKT Merchant Services，將由即日起為中小企、社會企業及非牟利機構提供推出Tap & Go「拍住賞」及「轉數快」0%交易費優惠。

香港電訊指，0%交易費優惠同樣適用於HKT Merchant Services的一站式流動收款裝置「智能POS」及「轉數快」收款方案，為商戶提升營運效率及競爭力。

首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完，去年已領券市民毋須登記【下一頁】

另外，HKT Merchant Services亦推出「轉數快」線上收款系統全新功能，當顧客以手機網購時選用「轉數快」付款，系統會自動連接顧客手機上支援「轉數快」的銀行應用程式，毋需使用QR碼即可完成「轉數快」交易，可減低商戶的訂單流失率。商戶亦可在HKT Business應用程式實時查閱及管理交易紀錄，更有效管理業務。

除了0% Tap & Go「拍住賞」及「轉數快」交易費優惠外，香港電訊指，將有更多「智能POS」中小企抗疫優惠陸續推出，詳情將適時公佈。

*歐美擬禁運俄石油？　潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

相關文章：【香港經濟】渣打料首季收縮1.3%惟消費券有助下半年經濟復甦　降全年經濟預測至增長1.2%　

【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）

港股 香港電訊－SS（06823） 轉數快 電子消費券 香港 財政預算案

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌119點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）

下一篇文章

【港股市況】恒指午後初段跌百點　美團、阿里巴巴、滙豐逆市升逾1%　比亞迪跌逾8%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【美股期貨】道指期貨跌119點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌119點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款