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【電子消費券】HKT免中小企交易費　Tap & Go拍住賞及轉數快均適用

股市 13:17 2022/03/08

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【電子消費券】HKT免中小企交易費　Tap & Go拍住賞及轉數快均適用

政府早前於財政預算案宣布，今年將再派1萬元電子消費券。香港電訊 （06823） 宣布，為協助商戶及中小企把握消費券的機遇及降低經營成本，香港電訊旗下的HKT Merchant Services，將由即日起為中小企、社會企業及非牟利機構提供推出Tap & Go「拍住賞」及「轉數快」0%交易費優惠。

香港電訊指，0%交易費優惠同樣適用於HKT Merchant Services的一站式流動收款裝置「智能POS」及「轉數快」收款方案，為商戶提升營運效率及競爭力。

首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完，去年已領券市民毋須登記【下一頁】

另外，HKT Merchant Services亦推出「轉數快」線上收款系統全新功能，當顧客以手機網購時選用「轉數快」付款，系統會自動連接顧客手機上支援「轉數快」的銀行應用程式，毋需使用QR碼即可完成「轉數快」交易，可減低商戶的訂單流失率。商戶亦可在HKT Business應用程式實時查閱及管理交易紀錄，更有效管理業務。

除了0% Tap & Go「拍住賞」及「轉數快」交易費優惠外，香港電訊指，將有更多「智能POS」中小企抗疫優惠陸續推出，詳情將適時公佈。

*歐美擬禁運俄石油？　潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

相關文章：【香港經濟】渣打料首季收縮1.3%惟消費券有助下半年經濟復甦　降全年經濟預測至增長1.2%　

【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）

港股 香港電訊－SS（06823） 轉數快 電子消費券 香港 財政預算案
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