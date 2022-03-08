▲ 【增聘人手】花旗商業銀行未來3年擬在亞太區增聘350名員工 香港增聘近百人

花旗商業銀行計劃於未來3年在亞太區增聘近350名員工，包括近200名商業銀行家，以配合區內快速增長，當中主力於香港、中國內地及新加坡進行招聘。香港方面，花旗商業銀行擬增聘近百名員工，內地則聘請80名員工，印度及新加坡亦分別增聘80名及30名員工。

亞太區去年業務按年增長21%

花旗指，亞太區的業務增長迅速，而且是花旗及商業銀行的全球戰略重點，2017至2021年有關業務的複合年均增長率達8%，單計去年業務按年增長21%。

花旗商業銀行於亞太區服務的客戶，年均收入介乎1000萬至30億美元，這些都是快速成長的企業，而且有意拓展國際業務。去年花旗商業銀行亞太區客戶來自資本市場服務部（CMO）相關收入增長七成以上，反映他們正在利用新的融資渠道，以配合其擴張計劃。

現時花旗商業銀行涉獵亞太區11個市場，包括大中華、東盟、印度、韓國及澳洲，去年亞太區業務佔花旗商業銀行全球收入約41%，涉及27億美元。

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