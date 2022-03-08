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【國泰危機】國泰航空去年虧損料收窄7成　外電傳員工再憂賣盤國航

股市 13:05 2022/03/08

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【國泰危機】國泰航空去年虧損料收窄7成　外電傳員工再憂賣盤國航

國泰航空 （00293） 周三公布2021年業績，國泰航空1月已預告，經初步審閱後，料去年虧損56億至61億元，按年收窄逾7成，較券商估計虧損約100億元理想，而國泰航空2020年巨虧216億元，為歷年最差表現。不過，香港疫情和防疫政策下，國泰航空營運規模久未復甦，再引起員工憂慮公司賣盤。

彭博社最新引述1月底國泰航空管理層與員工的網上會議內容，指出在會議提問環節中，員工首條問題即關注公司股權架構，疑問公司會否被國企股東中國國航 （00753） 收購。國泰航空行政總裁鄧健榮即指，有關問題挑起情縮及假設性，而且「非常不真實（grossly untrue）」。

彭博報道指，鄧健榮言論未讓國泰員工信服，但未有詳細解釋。再講述國泰自2019年起，從社運至疫情所受的營運和政治壓力，又行政長官林鄭月娥在第五波疫情前怪責國泰管理層，形容「國泰無盟友」。

林鄭：正調查國泰航空「客機去貨機返」有否違反要求 兩名違反防疫機組人員已落案起訴，可見【下一頁】

國泰股權架構屢惹猜測　國航、太古不可單方行動

國泰航空最大股東為太古 （00019） 、持股約45%，第二大股東為國航 （00753） 、持股約29.99%。據雙方2006年協議，無一方可單方面增加股權。

國泰、太古最新重申，對香港長遠前途有信心，也未有改變國泰股東股權架構。

早於港府2020年提出總額390億元財務支援方案前，已有猜測國泰賣盤國航，但都未有發生。在港府方案中，財政司司長法團設有國泰股權認購協議，若然港府行使，將持有國泰航空4.17億股或已擴大後股本約6%。港府另持有沒有投票權的國泰優先股，但在董事會有兩席委任觀察員。

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港股 國泰航空（00293） 國泰航空 中國國航（00753）

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