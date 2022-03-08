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中興通訊（00763）收美法院庭審指令拖累 有貨投資者點算好？

股市 13:49 2022/03/08

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中興通訊 （00763） 昨日公佈收到美國法院向其發出的庭審指令，需參加於本月14日召開的聽證會。集團表示聽證會是前與員工余建軍的起訴書有關，其涉及共謀簽證欺詐。強調集團沒有在該案件中受到任何指控。股價半日要跌近3%，報15.46元。究竟投資者有貨點操作？華盛証券證券分析師聶振邦（聶Sir）為你分析。【即睇分析】

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39：58 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 持31.3元蟹貨怎處理？為何受惠不到內需概念？
41：33 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 11元買入   現價加注抑或再等？
43：00 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 47.9元買入現價要止蝕嗎？
44：46 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 20元有貨怎操作？
46：59 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.6元買入，現價加貨收息可以嗎？
48：17 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.9元買入安全嗎？
49：49 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 點睇？
51：32 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 有機會再上破嗎？
52：42 - 觀眾問股：中鋁 （02600） 點睇？6.75元有貨要走？
53：28 - 港股開市初段市況速報
54：07 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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