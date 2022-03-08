【烏克蘭戰爭】俄羅斯表態不額外徵兵 稱已毀烏逾2000軍事設施

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，有外媒指俄羅斯已投入大部分事前集結兵力，外界關心俄羅斯會否因此徵兵。俄羅斯總統普京周二（8日）發表講話，不會從預備役中額外徵兵參與烏克蘭軍事行動，相信現役軍人可完成烏克蘭軍事任務。俄羅斯國防部表示，已摧毀近2,400處烏克蘭軍事設施。

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普京（Vladimir Putin）表示，不會派遣徵召入伍或預備役士兵到烏克蘭，現時在烏克蘭的俄軍都是職業軍人。普京表示，相信在烏俄軍會完成任務，可靠地保證俄羅斯民眾的安全及和平。

周二時值婦女節，普京向軍人家屬祝賀。他表示，向正在戰鬥中的俄軍母親、妻子等女性親屬致敬，理解親屬對親人的擔憂，但指應為他們感到自豪。他最後再次強調，不會從預備役中額外徵召人員。

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俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）周一（7日）傍晚表示，俄軍累計摧毀2,396處烏克軍事設施，包括82個烏克蘭武裝部隊指揮及通訊站。科納申科夫亦指，俄軍已摧毀827輛坦克，及78架無人機等軍備。

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責任編輯：李俊儀