【白酒股】貴州茅台「開門紅」　首兩月收入盈利均增兩成　

▲ 【白酒股】貴州茅台1至2月收入盈利均增兩成 公司：順利實現「開門紅」

A股「白酒股股王」貴州茅台（滬：600519）首次披露1至2月份經營數據，今年1至2月，公司實現營業總收入202億元人民幣左右，按年增長20%左右；淨利潤102億元人民幣左右，按年增長20%左右。

公司表示，旗下產品銷售勢頭向好，市場呈現旺銷態勢，順利實現「開門紅」。由於是次為公司首次披露經營數據，公司表示，此舉動屬於正常信息披露，無需過度解讀。

中信證券研報指出，貴州茅台1至2月業績表現高於市場預期，其中非標酒提價貢獻了主要業績增速，其次來自系列酒量價齊升，有望穩定市場預期、支持板塊估值，並上調今年收入預測增長12.9%至1230億元人民幣，又上調淨利潤預期增長13.3%至590億元人民幣。

平安證券指， 根據國酒財經統計，截止3月7日，飛天散瓶批價為每瓶2,770元，箱裝批價為每瓶3,130元。飛天茅台批價和建議零售價、出廠價之間存在較大價差，證實了茅台的供需緊平衡，消費者需求旺盛，價差安全墊有保障。

貴州茅台中午升2.5%，報1749元人民幣。

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編輯：姚卓然