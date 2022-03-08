【業績│環保股】光大綠色環保去年少賺26%末期息減43%至4仙　CEO：冀透過掌控原料降低成本（第二版）

▲ 【業績│環保股】光大綠色環保去年少賺26%末期息減43%至4仙 現價股息率4.4厘

光大綠色環保 （01257） 去年純利減少26%至11.1億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利跌7%至28.38億元。光大綠色環保末期息減少43%至4仙；全年股息減少27%至11仙。以中午收報2.47元計，現價股息率約4.4厘。期內收益下降14%至84.47億元。其中建造服務收益減少61%至17.37億元，運營服務收益增25%至約63.5。

生物質綜合利用項目盈利減少28%

光大綠色環保去年生物質綜合利用項目淨盈利減少28%至10.6億元，執行董事兼行政總裁錢曉東解釋，去年受極端天氣影響，令生物質綜合利用業務所需的原料黃稈及灰稈減少，加上去年大宗商品價格上漲，煤價居高不下，亦推高原料成本。

錢曉東：對併購持開放態度

錢曉東指，集團去年試點生物質燃料自主收儲體系，從源頭開始收購，將成本控制在手上，同時與同業籌備聯盟，統籌鄰近生物質原材料收購，把市場做大，以控制燃料成本，同時亦提高生產經營效率，把成本降下來，目前已看到好轉的希望。

對於併購，他稱，集團對併購持開放態度，對公司發展戰略有幫助的項目都會跟蹤及考慮，但內部回報率不能低於10%。

期內危廢及固廢處置項目貢獻淨盈利增加79%至3.64億元，主要由於符合貢獻建造服務收益的在建項目數目增加。

資產負債比率升至65.11%

截至去年底，光大綠色環保已落實環保項目136個，總投資額達約326.69億元人民幣，累計承接環境修復項目42個，涉及總合同金額約11.65億元人民幣。

期內新增3個生物質綜合利用項目、1個危廢及固廢處置項目、13個光伏發電項目和6個環境修復項目。項目規模方面，新增發電裝機規模39.07兆瓦，新增生活垃圾處理能力約每日1,300噸，新增設計蒸汽供應能力約每年60萬噸，新增危廢及固廢設計處理能力約每年10萬噸。

截至去年底，集團資產負債比率（總負債除以總資產）為65.11%，較2020年底增加1.60個百分點。

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