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【業績│環保股】光大綠色環保去年少賺26%末期息減43%至4仙　現價股息率4.4厘

股市 12:38 2022/03/08

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【業績│環保股】光大綠色環保去年少賺26%末期息減43%至4仙　現價股息率4.4厘

光大綠色環保 （01257） 去年純利減少26%至11.1億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利跌7%至28.38億元。光大綠色環保末期息減少43%至4仙；全年股息減少27%至11仙。以中午收報2.47元計，現價股息率約4.4厘。

期內收益下降14%至84.47億元。其中建造服務收益減少61%至17.37億元，運營服務收益增25%至約63.5。

生物質綜合利用項目盈利減少28%

生物質綜合利用項目貢獻淨盈利減少28%至10.6億元，主要由於在建項目數目減少以致建造服務收益相對減少，加上受原材料價格上漲影響，令運營成本增加所致。危廢及固廢處置項目貢獻淨盈利增加79%至3.64億元，主要由於符合貢獻建造服務收益的在建項目數目增加。

截至去年底，光大綠色環保已落實環保項目136個，總投資額達約326.69億元人民幣，累計承接環境修復項目42個，涉及總合同金額約11.65億元人民幣。

資產負債比率升至65.11%

期內新增3個生物質綜合利用項目、1個危廢及固廢處置項目、13個光伏發電項目和6個環境修復項目。項目規模方面，新增發電裝機規模39.07兆瓦，新增生活垃圾處理能力約每日1,300噸，新增設計蒸汽供應能力約每年60萬噸，新增危廢及固廢設計處理能力約每年10萬噸。

截至去年底，集團資產負債比率（總負債除以總資產）為65.11%，較2020年底增加1.60個百分點。

【開市追揸沽】恒指會否失守兩萬 兩會關鍵睇啲乜（附time code）

相關文章：【業績│環保股】光大綠色環保：每年減排約328萬噸、料未來減碳量再升　半年純利減少15%中期息減（第二版）

港股 業績公布 中國光大綠色環保（01257） 純利

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