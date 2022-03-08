  • 20°C
香港時間 : 2022308日 (二) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】歐盟審批烏克蘭加入申請 德等國反對

環球政治 12:31 2022/03/08

分享：

烏克蘭早前申請加入歐盟，歐盟將於本周正式開始審批烏克蘭加入的申請。彭博社報道，德國等幾個西歐國家反對歐盟本周給予烏克蘭作為歐盟候選國的地位。

【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對 【下一頁】

歐盟輪值主席國法國周一（7日）表示，歐盟將正式評估烏克蘭、格魯吉亞及摩爾多瓦加入歐盟的申請。

美國政治新聞網站Politico更引述外交官消息指，歐盟在周一舉行的會議上取得共識，首先是歐盟應啟動正式評估程序，其次是歐盟領袖應該在本周四（10日）舉行的峰會上討論上述3國的申請。

但彭博社引述消息人士指，德國、荷蘭等國希望歐盟執委會就烏克蘭是否準備好加入歐盟發表意見，然後再作出決定。

這些國家也認為申請加入歐盟的程序需時最少10年，更希望專注向烏克蘭提供實際支援結束俄烏戰爭。

第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果 【下一頁】

但有表態支持的國家認為，即使烏克蘭要申請加入歐盟成員國的過程漫長及複雜，但歐盟領袖支持烏克蘭成為候選國具有象徵意義。

彭博社引述其中一個國家的外交官指，基輔尚未準備好啟動加入歐盟的程序，該國持謹慎態度憂慮給予烏克蘭錯誤的期望。

各國要申請成為歐盟成員國需經歷漫長過程，包括要滿足法治、司法改革等數十項標準，或需時10多年，亦需獲所有歐盟成員國、歐盟委員會及歐洲議會一致批准才可啟動程序。

克羅地亞為對上一個加入歐盟的國家，申請歷時10年才於2013年正式獲准加入歐盟。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對
今日
【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拍片公布行蹤 強調身處基輔未有躲藏
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拍片公布行蹤 強調身處基輔未有躲藏
【烏克蘭戰爭】第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果
今日
【烏克蘭戰爭】第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果
【烏克蘭戰爭】俄警告倘歐美制裁 油價或升至300美元
今日
【烏克蘭戰爭】俄警告倘歐美制裁 油價或升至300美元
【烏克蘭戰爭】相愛廿載亂世情侶 守前線披戎裝成婚
今日
【烏克蘭戰爭】相愛廿載亂世情侶 守前線披戎裝成婚

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對
今日 12:01
【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拍片公布行蹤 強調身處基輔未有躲藏
今日 11:25
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拍片公布行蹤 強調身處基輔未有躲藏
【烏克蘭戰爭】第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果
今日 10:56
【烏克蘭戰爭】第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果
政治 地緣政治 烏克蘭 歐盟 歐洲 克羅地亞 德國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】手背寫電話號碼獨逃難 11歲童跨近千公里抵斯洛伐克

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
【烏克蘭戰爭】烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約
【烏克蘭戰爭】烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約
【烏克蘭戰爭】俄警告各國倘讓烏軍機起飛 視為參戰
【烏克蘭戰爭】俄警告各國倘讓烏軍機起飛 視為參戰
【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊傳遭拒（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊傳遭拒（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款