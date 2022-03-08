【烏克蘭戰爭】歐盟審批烏克蘭加入申請 德等國反對

烏克蘭早前申請加入歐盟，歐盟將於本周正式開始審批烏克蘭加入的申請。彭博社報道，德國等幾個西歐國家反對歐盟本周給予烏克蘭作為歐盟候選國的地位。

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歐盟輪值主席國法國周一（7日）表示，歐盟將正式評估烏克蘭、格魯吉亞及摩爾多瓦加入歐盟的申請。

美國政治新聞網站Politico更引述外交官消息指，歐盟在周一舉行的會議上取得共識，首先是歐盟應啟動正式評估程序，其次是歐盟領袖應該在本周四（10日）舉行的峰會上討論上述3國的申請。

但彭博社引述消息人士指，德國、荷蘭等國希望歐盟執委會就烏克蘭是否準備好加入歐盟發表意見，然後再作出決定。

這些國家也認為申請加入歐盟的程序需時最少10年，更希望專注向烏克蘭提供實際支援結束俄烏戰爭。

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但有表態支持的國家認為，即使烏克蘭要申請加入歐盟成員國的過程漫長及複雜，但歐盟領袖支持烏克蘭成為候選國具有象徵意義。

彭博社引述其中一個國家的外交官指，基輔尚未準備好啟動加入歐盟的程序，該國持謹慎態度憂慮給予烏克蘭錯誤的期望。

各國要申請成為歐盟成員國需經歷漫長過程，包括要滿足法治、司法改革等數十項標準，或需時10多年，亦需獲所有歐盟成員國、歐盟委員會及歐洲議會一致批准才可啟動程序。

克羅地亞為對上一個加入歐盟的國家，申請歷時10年才於2013年正式獲准加入歐盟。

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責任編輯：鄭錦玲