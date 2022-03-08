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【烏克蘭戰爭】手背寫電話號碼獨逃難 11歲童跨近千公里抵斯洛伐克

環球社會熱點 12:35 2022/03/08

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大批烏克蘭民眾因俄羅斯入侵，選擇逃難至其他國家避開戰火。一名11歲烏克蘭男童憑手中的一個電話號碼，獨自穿越烏克蘭，度過近千公里的旅程後，成功抵達斯洛伐克與親戚團聚。斯洛伐克內政部發文，讚揚男童的勇敢及決心。

【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對 【下一頁】

斯洛伐克內政部在社交平台Facebook周日（6日）發文，指一名11歲烏克蘭男童由日前核電站起火的扎波羅熱（Zaporizhzhia）出發，帶上護照﹑背囊﹑寫有斯洛伐克親戚資訊的字張及手背上的電話號碼，獨自走過約965公里的逃難旅程，抵達斯洛伐克。

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由於母親需要留在烏克蘭照顧外婆，加上身體不適，情急下只能讓男童獨自逃離當地，幸好順利抵達。男童母親同日亦在Facebook用影片感謝斯洛伐克，稱自己是個寡婦，感謝斯洛伐克邊境人員及義工幫助兒子。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基拍片公布行蹤 強調身處基輔未有躲藏 【下一頁】

斯洛伐克內政部讚揚男童的無懼﹑勇氣及決心，並指他到達後已獲分發食物及水。經男童手上的資料及電話號碼，內政部聯絡到其在當地的親人，並將男童接走。

自俄羅斯入侵後，至今已有近170萬人逃離烏克蘭，估計至今年7月，人數更可能高達最多400萬人。根據聯合國聯民署數據，逾12.8萬人從烏克蘭逃難至斯洛伐克。

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責任編輯：吳漢培

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