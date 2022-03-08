【烏克蘭】Google：俄羅斯、白俄羅斯黑客　針對烏克蘭進行網絡釣魚攻擊

▲ 網絡釣魚的目的是竊取用戶的帳戶登錄訊息，以便黑客能夠侵入目標的電腦和線上帳戶。（法新社）

俄羅斯與烏克蘭兩國自上月下旬開戰以來，俄羅斯與烏克蘭的黑客均發動過多次網絡攻擊，包括癱瘓對方的政府網站。Google日前發現在最近兩周，執法部門所熟悉包括名為FancyBear（又名APT28）的俄羅斯黑客，都針對烏克蘭及其歐洲盟國進行了多次網絡釣魚攻擊。

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網絡釣魚的目的是竊取用戶的帳戶登錄訊息，以便黑客能夠侵入目標的電腦和線上帳戶。Google的網絡威脅分析小組發出警告，表示在過去兩周，俄羅斯黑客FancyBear一直向烏克蘭媒體公司UkrNet發出釣魚郵件。但Google就未有指出這些攻擊是否成功，而俄羅斯亦否認利用黑客來對付烏克蘭。

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另外，Google亦將「Ghostwriter」（又名UNC1151）描述為白俄羅斯的一個黑客威脅行為者，指其一直試圖通過對波蘭和烏克蘭政府和軍事組織進行網絡釣魚，嘗試竊取帳戶憑證。

中國黑客向歐洲發送病毒附件

Google還表示，中國黑客Mustang Panda（又名Temp.Hex）最近一直向歐洲發送帶有病毒的附件，文件名為「歐盟與烏克蘭邊境的情況.zip」。

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責任編輯：陳卓賢